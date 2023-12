Edital 'Empodera Mulher': feito para reunir poesias através da seleção de seus versos. - Divulgação/Ascom

Publicado 08/12/2023 12:32

Niterói – Estão abertas as inscrições da chamada pública para mulheres "Empodera, mulher!", da Vira-Tempo Editora. A iniciativa busca dar visibilidade às mulheres residentes em Niterói, e que se relacionam com a cidade, que querem escrever poesia, e a inscrição pode ser feita até dia o dia 15 de janeiro de 2024. O link de inscrições está no Instagram @viratempoeditora e https://forms.gle/h7tZ4efHUFTsjv2L9 e dúvidas podem ser enviadas para viratempoeditora@gmail.com

O edital foi feito para reunir os trabalhos de mulheres através da seleção de seus versos. O catálogo com esses textos será lançado, de forma física, em março de 2024. Já a lista dos trabalhos aprovados será divulgada em 30 de janeiro.

Para participar da coletânea autoras residentes em Niterói há pelo menos um ano, mínimo de 18 anos, cada autora poderá inscrever somente um trabalho de até uma página. O tema deve ser sobre o universo feminino, mas a organização da obra sugere os temas: "Ser mulher", "Empoderamento feminino" e assuntos correlatos ao universo feminino.

"Este é um projeto fundamental para a cidade de Niterói, para que que cada vez mais mulheres escrevam e experimentem o mundo literário", explicou a idealizadora do projeto Amanda Almeida, de 30 anos.

No dia 13 de dezembro, às 16h30min, na Coordenadoria de Políticas e Direitos da Mulher (Codim), será realizada uma oficina literária, gratuita, para atender as mulheres que queiram exercitar a criatividade literária.