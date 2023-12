Coral Vozes da CLIN: apresentação fez sucesso no Mercado Municipal de Niterói - Pedro Conforte/MMN

Publicado 09/12/2023 16:27

Niterói – O Coral Vozes da CLIN, sob regência do maestro Marcello Sader, se apresentou, pela primeira vez no Mercado Municipal de Niterói – dentro do projeto ‘Natal no Mercado’, neste sábado (9). A apresentação foi um sucesso e o repertório foi animado, com direito a um sambinha no final, que levantou os espectadores.



O Coral Vozes da CLIN é formado por um conjunto de 25 vozes afinadas de funcionários da Companhia de Limpeza de Niterói e completou 15 anos. Criado em 2008 pela Divisão de Serviço Social, incentiva os trabalhos no âmbito de cultura e lazer, além de integrar e aproximar os diferentes setores da empresa.



Marcello enfatizou a relevância desta apresentação para o grupo: “é um espaço recém-inaugurado e muito requisitado. Então, para a gente ocupar estes locais ilustres da cidade é fundamental, esta é a nossa vocação. As pessoas se divertem e têm o seu lazer. Estou muito contente”, explica o maestro.

Domingos Bueno é da cidade de Cruzeiro, no estado de São Paulo, e adorou o recital: “Achei espetacular. Minha filha está fazendo produção cultural na UFF. Então, a gente participa ativamente dos eventos culturais de Niterói, mas é a primeira vez que eu venho, pois participo mais online. Seria ótimo se o Coral conseguisse se apresentar em Cruzeiro, que fica a 230 quilômetros daqui”, comentou o espectador.

Para este show foram selecionadas sete canções.Três Apitos (Noel Rosa); 3 Cantos dos Índios Kraós (tradicional indígena- arranjo: Marcos Leite); Feitio de Oração (Noel Rosa/Vadico); Ciência e Arte (Cartola/ Carlos Cachaça); Fantasia (Chico Buarque); Noite Clara (Paulo Malaguti); e Força da Imaginação (Ivone Lara/ Caetano Veloso).

A gari Jalice da Silva destaca a importância de fazer parte do grupo. “Para a gente é um orgulho muito grande cantar. Já vim neste espaço uma vez e agora volto com o conjunto para esta exibição, então, estou muito feliz. Cantar afasta os males. É importante, pois deixamos de lado as nossas preocupações. A partir da música, colocamos para fora toda a riqueza de alma”.



O convite agradou. “Uma alegria para a CLIN receber este convite para esta apresentação de Natal. É uma satisfação poder cantar para o público desta Niterói, neste Mercado, que foi um marco este ano. Mais uma apresentação que abrilhantou a manhã da nossa cidade”, finalizou Fabielle Guimarães, responsável pelo Serviço Social da CLIN.