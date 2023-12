Vacinação de Covid-19: município já está aplicando doses - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 12/12/2023 09:02

Niterói - A Prefeitura de Niterói iniciou nesta segunda-feira (11) a vacinação da dose de reforço com a bivalente, contra a covid-19, para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade, que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de 6 meses. A recomendação é do Ministério da Saúde.



A secretária municipal de Saúde de Niterói, Anamaria Schneider, fala sobre a importância do comparecimento de todos para a vacinação.“É fundamental que as pessoas compareçam a uma unidade para receber a dose da imunização. A vacina é importante para evitar casos graves da doença, principalmente para os grupos mais vulneráveis”, afirma a secretária.



De forma prática, a vacina pode ser agendada pelo aplicativo Colab. Para realizar o agendamento, é preciso baixar o aplicativo Colab que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS) e realizar o passo a passo de cadastro. O aplicativo também oferece a opção de remarcar a data e horário da vacinação, caso a pessoa não consiga comparecer no dia agendado. O município mantém a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas a partir de 6 meses de idade.



Grupos de imunocomprometidos

indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias (erros inatos da imunidade); em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses e neoplasias hematológicas.



Locais da vacinação:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha

Policlínica Regional da Engenhoca - Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto

Unidades Básicas da Engenhoca, Morro do Estado, Centro e Santa Bárbara



Locais de vacinação com a Pfizer Baby e Pediátrica:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu