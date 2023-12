Macquinho: aulas gratuitas de produção cultural - Reprodução/Internet

Publicado 09/12/2023 16:48





Para se inscrever, basta preencher os dados no site Niterói - As inscrições estão abertas para o curso de Produção Cultural para Criadores de Periferia. O programa educacional "Desenvolvimento Di.Quebrada" é uma parceria da Prefeitura de Niterói, por meio do Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa (Macquinho), com a Di.Cria Produções. O curso visa capacitar produtores, agentes culturais e entusiastas das artes e cultura, provenientes das periferias, fornecendo conhecimentos essenciais sobre a área de produção cultural.Para se inscrever, basta preencher os dados no site https://docs.google.com/forms/d/1qevS4sjtNJGF48rLhv79bLABEZO1qc5Ke4x-MbP23rI/edit

Serão, no máximo, 25 alunos com possibilidade de bolsas de ajuda de custo para alunos em situação de vulnerabilidade social. A assistente social do projeto vai avaliar o perfil dos participantes e selecionar até 10 pessoas para receber a bolsa de R$ 300, em duas parcelas, para auxiliar nas despesas de transporte e alimentação.



"O Desenvolvimento Di.Quebrada é uma oportunidade única para os criativos das periferias expandirem seus horizontes na área da produção cultural. Queremos oferecer ferramentas essenciais e inspiração, conectando-os ao mercado de maneira significativa", afirmou Walkiria Nictheroy, subsecretária de Governo e gestora do Centro Cultural que funciona no Macquinho.



De acordo com Walkíria, o programa é composto por sete encontros que acontecerão no mês de janeiro. “O destaque está a cargo da presença de profissionais reconhecidos no mercado da arte e cultura, originários de comunidades periféricas, que ministrarão aulas e compartilharão suas valiosas experiências com os participantes”, reforçou a subsecretária.



Durante o curso, os participantes vão explorar os fundamentos da produção de eventos, desde a identificação dos territórios e produtores locais até a execução prática dos conhecimentos adquiridos. O curso culmina com a realização de uma ação cultural, concebida pela turma, como parte do encerramento do ciclo do "MACquinho Verão".