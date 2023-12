Orquestra da Grota: apresentação gratuita domingo, no campo de São Bento - Daniella Anatalício/Ascom

Orquestra da Grota: apresentação gratuita domingo, no campo de São BentoDaniella Anatalício/Ascom

Publicado 09/12/2023 16:36

Niterói – A Orquestra da Grota é uma das atrações da programação oficial de Natal de Niterói. Repetindo o sucesso do ano passado, o conjunto se apresenta nesse domingo (10) no palco montado especialmente para as festividades de fim de ano da cidade, junto ao lago do Campo de São Bento, em Icaraí.

Com entrada franca, a apresentação começa às 19h, com um repertório preparado especialmente para a ocasião, incluindo sucessos da MPB, trilhas de filmes consagrados e músicas tradicionais natalinas. O objetivo é fazer o público cantar junto e entrar no clima das festas de fim de ano. A regência é do maestro Ricardo Vidal.

A Orquestra da Grota (ECG) é composta por 23 músicos profissionais, todos formados pelo Espaço Cultural da Grota, projeto de inclusão social pela música que atua em comunidades de Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e Nova Friburgo, com aulas gratuitas de flauta, violino, violoncelo, contrabaixo, viola, percussão, ukulelê, harpa e outros instrumentos, além de iniciação musical e reforço escolar.

O Espaço Cultural da Grota completou 28 anos em 2023 e atende a mais de mil alunos anualmente. Atualmente, mais de 40 ex-alunos do projeto cursam a universidade, e outras dezenas já concluíram o ensino superior. Muitos deles multiplicam as ações do projeto, dando aulas nos próprios núcleos do ECG e também em escolas públicas de Niterói.