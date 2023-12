Grupos de referência do Programa Aprendiz: apresentação no Canto do Rio - Bruno Eduardo Alves/Ascom

12/12/2023

Niterói -- Alunos e famílias se encontram no evento de encerramento de ano do Programa Aprendiz – que aconteceu no último sábado (9), no Ginásio do Clube Canto do Rio, no Centro de Niterói. Todos puderam apreciar a evolução artística dos alunos, em uma bela combinação de arte, cultura e educação. O público assistiu apresentações dos grupos de referência: Orquestra e Coro Infantojuvenil Aprendiz, Orquestra Experimental Aprendiz, Orquestra de Sopros Aprendiz, além do Coro e Orquestra Aprendiz Musical – que interpretaram um repertório variado, do popular ao erudito.



Estiveram presentes no ‘Dia Especial da Família’, além do Prefeito Axel Grael, o Secretário de Ações Estratégicas e Economia Criativa, André Diniz e o Secretário de Educação, Bira Marques, entre outros gestores. O ginásio ficou lotado, já que também contou com a participação das famílias – que degustaram um delicioso café da manhã logo após a última apresentação.



O Prefeito Axel Grael se emocionou. “É muito emocionante a gente ver as apresentações dos alunos. Quero parabenizar cada um dos nossos integrantes e dizer que o desafio que nós assumimos é muito grande. Tínhamos certeza que tinha tudo para dar certo, mas a caminhada é cheia de desafios – que fomos superando, um a um. Hoje temos 7000 jovens participando do programa, instrumentos com a qualidade que esses músicos merecem, e estamos fazendo as obras para termos as instalações para que o Aprendiz funcione da melhor forma. Temos encontrando nas escolas a receptividade necessária para que o programa possa se desenvolver. Vamos continuar crescendo e buscando fazer com que o talento de cada um desses jovens tenha chance de aflorar e, com apoio do Aprendiz Musical, eles tenham a oportunidade de seguir por esse caminho, caso queiram. São ações para que os talentos da cidade sejam cada vez mais conhecidos”, disse Axel.



André Diniz, Secretário de Ações Estratégicas e Economia Criativa, agradeceu a confiança do Prefeito. “Quero agradecer aos pais e a todos do Programa Aprendiz – funcionários, produtores, professores, alunos – e dizer que um projeto social não é somente integração, é também linguagem, estética e aprimoramento. Temos o exemplo do João, e de tantos outros professores, que começaram no Aprendiz e hoje estão formados e dando aula. Agradeço a parceria do Conservatório de Niterói, e sobretudo do Prefeito Axel. Vem notícia boa por aí. Teremos Casa Aprendiz na Zona Norte, na Região Oceânica e no Centro”, disse André Diniz. A Subsecretária da pasta, Mariana Zorzanelli, reuniu todos os professores que se formaram no Aprendiz e atuam no programa, para agradecê-los. “Sinto uma felicidade imensa em conseguir apresentar para vocês essas crianças tocando com tanta qualidade. Fazemos um esforço diário para a família ser alcançada também, pois o apoio da família faz a diferença. Todos esses que chamei aqui começaram no Aprendiz”, disse, citando os professores, maestros e regentes.



A diretora do Programa, Luiza Carino, (IMMuB), agradeceu o apoio das famílias. “Assistir, aplaudir e incentivar em casa é muito importante. Hoje é o evento de encerramento de um ano muito especial – da expansão do Aprendiz, um sonho antigo da cidade e nosso. Conseguimos levar o programa para todas as escolas da rede municipal e isso é uma vitória que deve ser celebrada. Fomos de 2.500 alunos para 7.000. Realizamos uma série de oficinas sobre a música popular, passeios com os alunos para teatros e espetáculos, ciclos de capacitação para nossa equipe, viagens de intercambio de alunos para o Ceará e Paraná, e também conseguimos realizar nosso espetáculo musical, ‘Passarim’. São mais de 270 turmas de iniciação musical, 15 de canto coral nas escolas, mais de 50 turmas de instrumentos e 300 bolsistas recebendo incentivo para poderem ir estudar na Sala Aprendiz”, enumerou a diretora. “O poder que o Aprendiz tem é de um alcance intangível na vida de milhares de pessoas. Estamos falando de oportunizar uma primeira ida ao teatro, primeiro contato com música e o instrumento musical, ou descobrir outros compositores, historias e contextos culturais. Isso é gerar impacto transformador na vida das pessoas. Gerar mudanças estatísticas na sociedade, vinda de uma política pública real e eficaz, da qual todos nós fazemos parte. É uma decisão de governo e devemos agradecer muito ao Prefeito Axel Grael, por ter tomado essa decisão de expandir o Programa Aprendiz Musical”, disse Luiza.



Para o Secretário de Educação, Bira Marques, a Prefeitura conseguiu investir de maneira correta e obter qualidade em troca. “Conseguimos encontrar um equilíbrio entre investimento necessário e a qualidade. Faço uma saudação especial aos mestres, e a estes jovens que participam do programa. Sou filho da escola pública e, se tivesse o Aprendiz quando era criança, eu seria um músico muito melhor. Já tive oportunidade de tocar vários instrumentos, mas não tive na escola o acesso a formação musical adequada. Além disso, relacionamento pessoal os jovens levam para toda a vida. Os pais ficam tranquilos em saber que as crianças estão na Casa Aprendiz, estudando. Somos mais de 100 funcionários, favorecendo músicos e profissionais de Niterói. Estamos trabalhando bastante e a educação pública está avançando ainda mais. Vamos colocar Niterói para ser a melhor cidade para viver e ser feliz do Brasil. Viva Niterói”, exclamou ele.



