Dia Delas: ação realizada promove a prevenção na saúde da mulherAlex Ramos/Ascom

Publicado 16/03/2024 19:55

Niterói- A Prefeitura promoveu, na manhã deste sábado (16), mais uma edição do “Dia Delas” como parte da programação do Março Lilás, mês de conscientização da prevenção do câncer de colo de útero. Realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, a atividade, voltada para as mulheres, aconteceu das 8h às 13h, simultaneamente em policlínicas, unidades básicas de saúde (UBS) e Módulos do Programa Médico de Família. Foram realizados procedimentos como coleta de preventivo e exame clínico das mamas.



A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, falou sobre a ação e destacou a importância de fazer acompanhamento em uma unidade de saúde. “O Dia Delas é mais uma oportunidade para as mulheres acessarem os serviços públicos de saúde e realizarem seus exames preventivos ao câncer. Niterói avançou no combate à doença ao ampliar os serviços oferecidos à população. Não deixe de procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para atendimento e acompanhamento médico”, explicou Anamaria Schneider.



A campanha Março Lilás tem o objetivo de alertar todas as mulheres sobre a necessidade de cuidados preventivos, destacando a importância da prevenção do câncer do colo do útero. A detecção precoce através de exames preventivos aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e cura da doença. A imunização contra o HPV também é fundamental.



A confeiteira, Juliana Lima, esteve na Policlínica Regional Sérgio Arouca, para atendimento e orientação.“Fazer essa ação no sábado foi uma oportunidade que eu tive de realizar meus exames. Procuro ficar sempre atenta à minha saúde. Aproveitei para receber orientações sobre os programas oferecidos na unidade”, contou Juliana.



A moradora de Niterói pode procurar as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, para realizar os cuidados voltados à Saúde das Mulheres e à vacinação. Procure a unidade mais próxima da sua residência.



Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a doença é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre a população feminina e está relacionada à infecção persistente por subtipos oncogênicos do vírus HPV (Papiloma vírus Humano), especialmente o HPV-16 e o HPV-18. Por isso, é sempre necessário reforçar a importância da prevenção.



Para as mulheres, entre 25 e 64 anos, é necessário realizar o exame citopatológico (Papanicolau). Se a lesão precursora for identificada, a paciente deve ser encaminhada para colposcopia, exame ginecológico em que será analisado o colo do útero através de uma lente de aumento e em seguida, o médico aplicará substâncias que irão ressaltar as alterações de superfície do colo do útero.



Público alvo da vacinação contra o HPV:

- Meninas e meninos de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias);

- Homens e mulheres transplantados;

- Pacientes oncológicos em uso de quimioterapia e radioterapia;

- Vítimas de violência sexual;

- Jovens, de ambos os sexos, de 9 a 26 anos vivendo com HIV/Aids.