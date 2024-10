Niterói: cidade ganha novamente Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - Alex Ramos

Publicado 30/10/2024 12:00

Niterói - Pelo quarto ano consecutivo, Niterói conquistou o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS), considerado o “Oscar do Saneamento”, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES). A Concessionária Águas de Niterói, parceira do Município em diversas ações, foi premiada na categoria “As Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental, com o Troféu Quíron Diamante Nível III. A concessionária foi reconhecida pelo nível máximo de excelência nos serviços.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou o fato de a cidade ter tido, mais uma vez, um ótimo desempenho nessa área.

"Estamos sempre buscando em Niterói melhorar a qualidade dos serviços públicos. Temos um trabalho de parceria com a concessionária para que possamos dar o melhor para a população. A Águas de Niterói assumiu, em novembro de 1999, os serviços de saneamento de Niterói. Hoje, 100% da população conta com água tratada e 95,5% de esgoto coletado e tratado. Niterói se consolidou como a primeira cidade em saneamento no estado do Rio de Janeiro, de acordo também com o ranking do Instituto Trata Brasil. É realmente uma cidade que investe no melhor”, afirmou Axel Grael.

Em setembro, a cidade já havia sido classificada como o quinto município com o melhor saneamento básico do Brasil, de acordo com um estudo divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP - Brasil). Entre 2018 e 2022, Niterói investiu mais de R$ 200 milhões no setor, através de parcerias com a concessionária.

Na edição do “Oscar do Saneamento”, o resultado do prêmio foi anunciado de forma on-line pelo canal da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) no YouTube.

“Esse prêmio é mais um exemplo do trabalho de excelência prestado diariamente pela Águas de Niterói. A concessionária segue comprometida em crescer de forma sustentável e ética, levando cada vez mais qualidade de vida para os mais de 516 mil niteroienses. Essa é uma vitória para todo o município de Niterói”, disse o diretor-executivo da Águas de Niterói, Bernardo Gonçalves.