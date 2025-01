Niterói: Lula assina carta de garantias e apoia a postulação conjunta das cidades de Niterói e do Rio para a candidatura ao Pan 31 - Ricardo Stuckert

Publicado 24/01/2025 18:30

Niterói - Os prefeitos de Niterói, Rodrigo Neves, e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, receberam nesta sexta-feira o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a postulação conjunta das cidades para ser a sede dos Jogos Pan-Americanos e Jogos Parapan-Americanos 2031. Durante o encontro no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente já assinou a carta de garantias, em nome do governo federal, que será apresentada para a Panam Sports, caso as duas cidades sejam escolhidas para conjuntamente representarem o Brasil na eleição.

"Conversamos muito com o presidente Lula sobre o legado desses jogos e sobre a força do esporte. Vamos ter um legado esportivo extraordinário e também um legado de infraestrutura com a linha 3 do metrô, que transformará a região metropolitana, integrando Itaboraí, São Gonçalo e Niterói, por um túnel debaixo da Baia de Guanabara. O presidente Lula se mostrou muito entusiasmado com a possibilidade de realizarmos o Pan de 2031 em Niterói e no Rio. Esse evento realizado conjuntamente reflete uma tendência dos eventos esportivos internacionais. Isso torna os eventos mais sustentáveis à medida que temos duas cidades dividindo os custos de realização do evento"- frisou Rodrigo Neves.

O prefeito Eduardo Paes ressaltou os pontos fortes da candidatura do Rio. "O presidente Lula mais uma vez manifesta seu apoio e compreensão desse papel que o Rio tem a cumprir. Ele tem essa percepção do Rio como a capital internacional do Brasil e, com certeza, será o nosso maior cabo eleitoral. Temos 80% das instalações prontas e o restante dos equipamentos serão temporários, que torna nossa candidatura ainda mais forte" – afirmou Paes.

A postulação Rio/Niterói foi a única que se apresentou para ser a representante brasileira na disputa pela sede dos Jogos Pan-Americanos 2031. O próximo passo será defender a candidatura no dia 29 perante o colégio eleitoral do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Em uma apresentação de até 30 minutos, Rio/Niterói deve explicar sua proposta para realizar o evento com excelência. E caso o colégio eleitoral do COB ratifique as pretensões das cidades, caberá à entidade máxima do desporto olímpico nacional oficializar a candidatura brasileira à Panam Sports, responsável pelos Jogos Pan-Americanos. Assunção, no Paraguai, atualmente, é a única cidade que já oficializou sua candidatura para ser a sede dos Jogos 2031.