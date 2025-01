Niterói: espaço passou a ter programação de verão com música, teatro, dança e atrações circenses todos os fins de semana - Luciana Carneiro

Publicado 26/01/2025 09:20

Niterói – A Prefeitura reabriu o Centro Eco Cultural Sueli Pontes, no Parque Orla de Piratininga. O espaço, que conta com uma série de atividades voltadas ao Meio Ambiente e à Ciência, com exposições interativas, jogos e muito mais, agora tem uma programação de verão com música, teatro, dança e atrações circenses todos os fins de semana. O prefeito Rodrigo Neves acompanhou o início das atividades neste sábado (25).



"Esse espaço aqui é muito importante porque faz parte de um conjunto de ações iniciadas há alguns anos para melhorar a qualidade de vida na Região Oceânica, com um plano de desenvolvimento sustentável. A gente pensou nesse projeto com a ideia de preservar e recuperar o que a gente tem de melhor, que é o nosso patrimônio ambiental. Salvar essa lagoa parecia uma utopia, que a gente começou a realizar com esse projeto dos jardins filtrantes, que já está sendo premiado internacionalmente. Essa programação de verão é um convite para que os niteroienses que ainda não conhecem venham conhecer esse patrimônio e muitas famílias possam desfrutar das belezas da nossa cidade", afirma Rodrigo Neves.



O sábado (25) no Centro Eco Cultural teve shows de Bia Bedran e Léo Castro, além de vários artistas circenses. Neste domingo (26), haverá a apresentação da peça “Sob os Céus de Dezembro” e o espetáculo de dança “Formigueiro” dentro do Festival Miscelânea Popular. Ainda dentro do festival, no dia 1º de fevereiro, será a vez da banda niteroiense Bloody Mary se apresentar no Eco Cultural. No dia 2, Marina Malfacini fará um show mais intimista, com voz e violão. No último fim de semana da programação, as atrações serão Glorinha e Renato com Cantos Eco-lógicos, no sábado, e música instrumental com o trompetista Isaías e o pianista Ale Santos, no domingo.



Serviço:



Dia 26/01 (domingo), a partir das 9h

Festival Miscelânea Popular

11h – Sob os Céus de Dezembro (teatro)

14h – Formigueiro (dança)



Dia 01/02 (sábado)

Festival Miscelânea Popular

16h – Bloody Mary (música)



Dia 02/02 (domingo)

16h – Voz e violão com Marina Malfacini (música)



Dia 08/02 (sábado)

11h – Glorinha e Renato em Cantos Eco-lógicos

Dia 09/02 (domingo)

16h – Isaías e Ale Santos (música instrumental)