Niterói: Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos realiza atendimentosBruno Eduardo Alves

Publicado 02/02/2025 18:50

Niterói - A Prefeitura de Niterói disponibiliza tratamento gratuito para animais com esporotricose, uma micose profunda causada por fungos da família Sporothrix, caracterizada por feridas que não cicatrizam. A maioria dos casos da doença ocorre em gatos, que representam 95% dos acometidos pelo fungo. Tutores de animais com suspeita da doença podem buscar consulta veterinária e tratamento no Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), no Fonseca. O CCPAD oferece 20 vagas de consulta com veterinários às segundas-feiras, das 10h às 16h, com atendimento por ordem de chegada.

As feridas causadas pela esporotricose geralmente são localizadas na face, focinho, orelhas e patas, podendo surgir também em outras partes do corpo. Além disso, áreas sem pelo (alopecia) são um sinal comum da doença.

“Realizamos todo acompanhamento do animal com esporotricose gratuitamente e também disponibilizamos medicamento gratuitamente. O bem-estar dos animais inclui a rotina de consultas ao veterinário. Por isso, tragam seus animais para avaliação em caso de suspeita de esporotricose”, destaca Marcelo Pereira, coordenador da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais.

Tutores que suspeitarem da doença em seus animais podem levá-los ao CCPAD, na Travessa Luís de Matos, 105, Fonseca. É necessário apresentar comprovante de residência. Durante a consulta, o animal é avaliado clinicamente, recebe medicação antifúngica para o tratamento e tem acompanhamento garantido a cada 30 dias.

Recomendações - Caso a doença seja confirmada, o Ministério da Saúde recomenda o uso de luvas para manusear o animal, que deve ser mantido separado dos moradores, especialmente das crianças, em um local seguro. Utensílios, brinquedos e outros objetos utilizados pelo animal precisam ser lavados com água e sabão, além de desinfetados diariamente.

No caso de óbito, o animal deve ser encaminhado ao veterinário para incineração o mais breve possível. Os locais frequentados pelo animal também precisam ser descontaminados, preferencialmente com hipoclorito de sódio.