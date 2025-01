Niterói: yoga de graça na praia da Boa Viagem - Divulgação

Niterói: yoga de graça na praia da Boa ViagemDivulgação

Publicado 31/01/2025 09:18

Niterói - Depois de uma edição especial que celebrou o início do ano reunindo mais de 150 pessoas em janeiro deste ano, o “Yoga na Praia”, projeto do Dharma Bhmi, espaço de Yoga, Meditação e Vednta, está de volta no dia 2 de fevereiro, próximo domingo, às 9h.

O evento que já virou tradição em Niterói e em cidades adjacentes do Rio, acontece todo primeiro domingo do mês, desde 2017, e já reuniu mais de 4800 pessoas, oferecendo uma aula gratuita de yoga. Para participar, não precisa fazer inscrição, basta estar no local e levar uma canga e garrafinha de água para hidratação.

"O ano de 2025 já começou com muita intensidade, então, o Yoga na Praia é uma oportunidade de renovar as energias e se conectar com uma prática que vem mudando a vida das pessoas. A gente leva o yoga para o dia a dia, para as situações corriqueiras, onde nossa postura e reação começa e mudar e a fazer diferença. Estamos muito felizes de levar o yoga a cada vez mais pessoas com este projeto”, alegra-se Cristiane Garcia, coordenadora do Dharma Bhmi".



YOGA NA PRAIA – EDIÇÃO FEVEREIRO



• Data: 2 de fevereiro (domingo)

• Horário: das 9h às 10h:30

• Local: Na areia da Praia de Boa Viagem