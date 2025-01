Exposição Cuntin-Ta e Pincel de Fernando Cuntin: na Sala José Cândido de Carvalho - Divulgação

Exposição Cuntin-Ta e Pincel de Fernando Cuntin: na Sala José Cândido de Carvalho Divulgação

Publicado 31/01/2025 07:52

Niterói - As pinturas de Fernando Cuntim serão expostas na Sala José Cândido de Carvalho, na exposição Cuntin-Ta e Pincel, com abertura no dia 11 de fevereiro, às 18h. Com abordagem única, o artista cria experiências sensoriais intensas de sua visão artística.



A exposição é apresentada pela doutora em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ e membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, Isis Braga, que destaca a força da obra do pintor. “A pintura, para ele, é um espaço onde os sentimentos ganham formas tangíveis e onde a beleza se revela em cada detalhe. Sua obra traduz um campo de forças, no qual a harmonia é conquistada pela tensão das cores e pela movimentação das formas, que fluem com liberdade e expressividade”.



Cuntin se interessou pela arte na adolescência, através das aulas de desenho e pintura com o professor Fábio Leopoldino, aprendendo técnicas como óleo, acrílica, pastel, guache e aquarela. “Desde então me dedico à pintura com as mãos cheias de tintas e pincéis e estou sempre praticando o desenho em cadernos de estudos, os chamados sketchbooks”, afirma o artista.



Para a curadora Desirée Monjardim, “Fernando nos convoca". A arte, aquilo que o sujeito pode ser, erguer a cabeça com os próprios pensamentos e os planos da surpresa estimulada pela sua intensidade”. A mostra acontece na Sala José Cândido de Carvalho, na Rua Presidente Pedreira, 98, Ingá, com visitação até o dia 11 de abril. A entrada é gratuita.



ESPAÇO PRIVILEGIADO



Inaugurada em 1988, a sala é um espaço destinado ao lançamento de novos artistas plásticos e homenageia o imortal criador do romance O Coronel e o Lobisomem, José Cândido de Carvalho. Localizada na Rua Presidente Pedreira, Ingá - no térreo da sede da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação de Arte de Niterói (FAN) - a sala é vizinha de muro do Museu de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro (o Museu do Ingá), e vizinha também do Museu Antônio Parreiras, do Solar do Jambeiro, do Museu de Arte Contemporânea de Niterói e do Centro de Artes UFF, compondo um circuito cultural na cidade.



Desirée Monjardim, há 26 anos é a responsável pela curadoria das exposições da Sala José Cândido de Carvalho. Gravadora e pintora, Desirée Monjardim teve formação autodidata, aperfeiçoou-se nas técnicas de xilogravura e entalhe no final da década de 1960. A partir de 1970, ela exibiu suas obras em exposições coletivas e individuais, em diversas cidades do país e também do exterior.



"Desirée dirige este espaço cultural com muito amor e resiliência. Dama das artes plásticas da cidade, sempre dedicada a lançar artistas e promover visões inclusivas, como fez com Amanda Erthal e outros nomes. Respira arte. Para a cidade é um privilégio poder contar o trabalho de Desirée Monjardim na Sala José Cândido de Carvalho", disse o produtor e jornalista niteroiense Leonardo Rivera, amigo da curadora

SERVIÇO

Exposição Cuntin-Ta e Pincel de Fernando Cuntin

Curadoria de Desirée Monjardim

Sala José Cândido de Carvalho

Rua Presidente Pedreira, 98, Ingá, Niterói

Abertura: Terça-feira, 11 de fevereiro de 2025

Horário:18h

Visitação: até 11 de abril de 2025

Segunda a sexta, de 9h às 17h

Entrada gratuita