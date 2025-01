Niterói: secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto, esteve nas instalações da escola - Divulgação

Niterói: secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto, esteve nas instalações da escolaDivulgação

Publicado 30/01/2025 20:18

Niterói – A Prefeitura de Niterói vai abrir inscrições para seis cursos gratuitos de formação na Escola de Gastronomia Popular no Fonseca. Serão ofertadas 144 vagas prioritárias para beneficiários da Moeda Arariboia com mais de 18 anos. Tem oportunidade de formação em “Quentinhas”, “Salgados”, “Bolos e Geleias”, “Pães variados”, “Pizza” e “Quanto vale meu produto”. Os cursos serão desenvolvidos em parceria com o Senac e as aulas começam em março. As obras da Escola estão em fase final.

Localizada no andar superior do Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus, na Alameda São Boaventura, a escola de gastronomia conta com uma cozinha pedagógica para a qualificação dos alunos para o mercado de trabalho e o empreendedorismo. A estrutura preparada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária possui salas de informática, auditório para palestras, vestiários, sala locker, despensas e uma área administrativa.

O secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto, esteve nesta quinta-feira (30) nas instalações da escola, que está em fase final de acabamento. Durante a visita ele destacou a importância da nova estrutura.

"A escola é um empreendimento estratégico para o município de Niterói, que atende a população que mais precisa, impulsionando a empregabilidade e também qualifica os serviços na área de gastronomia da cidade, um impulso também para os empresários e toda a economia", relaciona Felipe Peixoto.

No ciclo dos próximos dois anos, serão oferecidas ao todo 4.336 vagas em cursos no local. Cada módulo de ensino terá um tempo de duração e as turmas serão formadas por até 24 alunos. Para o secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, a formação oferecida pela escola tem o objetivo de promover a geração de renda entre a população mais vulnerável.

"O profissional qualificado após o curso terá a capacidade de atuar em restaurantes, padarias, lanchonetes ou poderá também empreender e ter o próprio negócio. Foi por isso que pensamos também no curso ‘Quanto vale meu produto’. O objetivo é que os alunos sejam realmente preparados para o mercado de trabalho", ressalta Elton Teixeira.

Restaurante Popular – Inaugurado há pouco mais de um ano pela Prefeitura de Niterói na Alameda São Boaventura, o Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus já serviu mais de 530 mil refeições. Por apenas R$ 2, a população da Zona Norte de Niterói faz um almoço balanceado, com alimentos selecionados por nutricionistas. O restaurante tem capacidade para servir até 2 mil refeições diariamente. A entrada conta com bilheteria e área de higienização, que leva diretamente ao refeitório, com capacidade para 200 pessoas. A cozinha industrial está ligada às despensas e outras salas menores direcionadas ao preparo dos alimentos.