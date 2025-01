Niterói: objetivo do encontro foi alinhar as novas ações da corporação para fortalecer a ordem e a segurança pública - Lucas Benevides

Niterói: objetivo do encontro foi alinhar as novas ações da corporação para fortalecer a ordem e a segurança públicaLucas Benevides

Publicado 30/01/2025 20:28

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves se reuniu nesta quinta-feira (30) com o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, o inspetor-geral da Guarda Municipal, Paulo Brito, e os coordenadores das inspetorias regionais para avançarmos na estruturação do Plano de Desenvolvimento Institucional da Guarda. O objetivo do encontro foi alinhar as novas ações da corporação para fortalecer a ordem e a segurança pública em Niterói.

"Tenho muito orgulho de tudo que já fizemos pela Guarda Municipal, como a construção de sua sede - a Cidade da Ordem Pública; o Centro Integrado de Segurança Pública - CISP; mais que triplicamos seu efetivo através de concursos públicos; o RAS da Guarda Municipal; o auxílio fardamento; o plano de cargos, carreiras e salários, dentre outras conquistas", lembrou Rodrigo Neves.

O Plano Verão é uma das principais ações da Prefeitura de Niterói para garantir o ordenamento das praias durante o período de maior movimento na orla. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) conta com guardas municipais e agentes de fiscalização que monitoram as faixas de areia, calçadões, ruas e praças próximas, além de inspecionar quiosques e restaurantes.