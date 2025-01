Isabel Swan: vice-prefeita de Niterói esteve no evento da COB - Luciana Carneiro

Publicado 30/01/2025 07:57

Niterói - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou, nesta quarta-feira (29/01), a candidatura conjunta das cidades do Rio de Janeiro e Niterói para representar o país na disputa pela sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. O anúncio foi feito após votação na Assembleia Geral da entidade, em que os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Niterói, Rodrigo Neves, defenderam a postulação das duas cidades.



“Essa é uma primeira etapa, ainda temos que vencer a disputa pela sede dos Jogos de 2031 depois de uma votação na Panam Sports. Mas é óbvio que já é muito bom sair daqui com essa votação. Ou seja, o Brasil está unido em torno dessa candidatura do Rio e Niterói. Tenho certeza de que vamos sair vitoriosos e realizar os Jogos com muita qualidade. A estrutura está pronta, há pouca coisa que precisa ser feita e serão estruturas provisórias. Poderemos dar muito foco no esporte e no legado”, afirmou Eduardo Paes, após a eleição, que ocorreu no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk, no Parque Olímpico da Barra.



No total, 50 votos foram computados: 33 dos representantes de Confederações e 17 dos atletas da Comissão de Atletas do COB (CACOB). O placar final foi de 48 votos a favor da postulação da candidatura, um contra e um nulo.



“Esse resultado é muito expressivo, quase uma unanimidade. É um resultado extraordinário que reflete a vontade do Brasil de realizar os Jogos Rio-Niterói 2031. Estes jogos representam um legado extraordinário para a população e o desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio. O projeto da Linha Três do Metrô certamente é muito importante para o desenvolvimento do Rio e da Região Metropolitana. Mas ressalto a nossa convicção de que a marca desse Pan 2031 vai ser um legado para o esporte. Temos condições de, para as próximas gerações, elevar o país à condição de desenvolvido na educação, na cultura e no esporte”, ressaltou o prefeito de Niterói.



O próximo passo é o COB oficializar até o dia 31 a postulação Rio-Niterói perante a Panam Sports, entidade máxima do esporte panamericano e responsável pelos Jogos. E no dia 1º de fevereiro, a Panam Sports enviará a documentação, incluindo o Questionário para o Dossiê de Candidatura, que deverá ser devolvido até o dia 30 de abril. Em 1º de maio, o presidente da Panam Sports divulgará quais cidades poderão ser consideradas candidatas e permanecerão na disputa. Até o momento, além de Rio-Niterói, somente a capital do Paraguai, Assunção, oficializou sua candidatura. “O prazo para envio à Panam com a confirmação da candidatura termina na sexta-feira. Vamos ver quais são as cidades candidatas e partir para a construção política. Sentar com as confederações da América, conversar com o Paraguai e ver se é possível fazer um acordo. Vamos começar a trabalhar para que Rio e Niterói sejam confirmadas como sede dos Jogos”, explicou o presidente do COB, Marco La Porta. Em uma apresentação de cerca de 30 minutos, Rio e Niterói explicaram a proposta de candidatura conjunta a fim de realizar os Jogos com excelência. O detalhamento técnico foi feito pelo secretário de Esportes do Rio, Guilherme Schleder, e pela vice-prefeita de Niterói, a medalhista olímpica na vela Isabel Swan.

Apoio do Governo Federal - Na sexta-feira passada (24/01), Eduardo Paes e Rodrigo Neves estiveram no Palácio do Planalto, em Brasília, onde receberam o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a postulação conjunta das duas cidades. No encontro, Lula assinou a carta de garantias, em nome do Governo Federal, que será apresentada para a Panam Sports. Durante a apresentação na Assembleia Geral do COB, foi apresentado um vídeo em que o presidente manifestou seu apoio à candidatura do Rio e de Niterói. Presente ao evento nesta quarta-feira, o ministro do Esporte, André Fufuca, ressaltou o apoio do Governo Federal. “O Governo Federal, a pedido do presidente Lula, não medirá esforços para, mais uma vez, o Brasil seja protagonista nas Américas com mais um Pan-Americano. O Rio tem expertise em fazer grandes eventos. E o que se une aqui não é a Ponte Rio-Niterói, são sonhos por meio do esporte. Contem com o Governo Federal. Tenho certeza de que faremos os maiores Jogos Pan-Americanos da história”, disse o ministro.