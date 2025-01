Niterói: UMAM passou por obras que contemplaram a estrutura da unidade - Alex Ramos

Niterói: UMAM passou por obras que contemplaram a estrutura da unidadeAlex Ramos

Publicado 29/01/2025 18:44

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, visitou, nesta quarta-feira (29), a Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro (UMAM), em Piratininga, na Região Oceânica. A unidade passou por reformas e registrou aumento do número de atendimentos. Acompanhado da secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, o prefeito anunciou uma força-tarefa para zerar a demanda por consulta com especialistas em Niterói e prometeu ainda vistoriar as unidades de saúde com regularidade.

“Estamos iniciando hoje a força-tarefa, conduzida pela Secretaria de Saúde, seja com a rede pública municipal e com as instituições privadas parceiras, para zerar as filas de atendimento dos especialistas em Niterói ao longo das próximas semanas e meses. Só temos 29 dias de governo, mas estamos trabalhando muito para melhorar a saúde”, destacou Rodrigo Neves.

Durante a visita, o prefeito conversou com pacientes, médicos e outros profissionais de saúde, passando por diversos setores como classificação de risco, sala amarela, pediatria, farmácia, além do Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM), que acolhe vítimas de violência.

“Quero parabenizar os profissionais de saúde da Unidade de Urgência Mário Monteiro, que melhorou muito nessas últimas semanas. Tivemos um aumento significativo no atendimento. Saímos de 6 mil para mais de 9 mil atendimentos por mês. Isso é muito importante porque significa que as pessoas estão confiando na unidade de saúde da Prefeitura”, afirmou.

A secretária de Saúde, Ilza Fellows, comentou sobre as melhorias realizadas na reforma da parte estrutural da unidade de urgência.

“A unidade aqui é muito diferenciada e foi toda reformada recentemente. As pessoas estão elogiando bastante o atendimento. Esperamos que esse clima que estamos vendo aqui também vá para todas as outras unidades de saúde do município. Esse é o nosso desafio”, ressaltou a secretária de Saúde.

Atendimento de urgência - A Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro (UMAM) passou por obras que contemplaram a estrutura da unidade, com a recuperação do telhado e a reforma de todo o piso, além de ganhar nova iluminação, climatização e identidade visual. A UMAM completou 19 anos e realizou mais de 88 mil atendimentos em 2024.

A UMAM é uma unidade pré-hospitalar e conta com 23 leitos de clínica médica, ortopedia e pediatria. No local são realizados exames de raios-x, ecocardiograma, doppler, ultrassonografia, eletrocardiograma e exames laboratoriais. A unidade possui seis consultórios, quatro salas de repouso/observação, sendo uma pediátrica, uma feminina, uma masculina e uma geral; sala de higienização; sala de atendimento a paciente crítico; sala de pequena cirurgia; sala de enfermagem; sala de nebulização; sala de gesso; sala de curativo; e duas salas de acolhimento com classificação de risco. O Mário Monteiro também conta com o Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM), que funciona 24 horas, para acolhimento das mulheres em situação de violência. A iniciativa é uma parceria da Secretaria das Mulheres com a Secretaria de Saúde.