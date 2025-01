Niterói: prefeito lança projeto Quarta Presente - Lucas Benevides

Niterói: prefeito lança projeto Quarta PresenteLucas Benevides

Publicado 27/01/2025 21:19

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou nesta segunda-feira (27) o início do programa Quarta Presente na Escola, que será implantado a partir do dia 12 de fevereiro. O programa tem como objetivo oferecer atividades pedagógicas, esportivas e culturais complementares para os alunos durante o horário de planejamento dos professores, às quartas-feiras, evitando que os estudantes sejam dispensados mais cedo.



A iniciativa começará pelos alunos do 9º ano, beneficiando 1.050 estudantes. Em março, será a vez dos alunos do 5º ano, totalizando 3.304 crianças impactadas. No segundo semestre, o programa será ampliado para toda a Rede Municipal de Educação.



“Nós estamos fazendo um importantíssimo anúncio, que é o início da implantação do Quarta Presente na Escola, uma das principais promessas de nossa campanha. Há 25 anos, as nossas crianças saem mais cedo às quartas-feiras, o que representa um enorme prejuízo para o aprendizado e um transtorno para as famílias. Muitas vezes, os pais não têm como sair no meio do expediente de trabalho para buscar as crianças, e algumas sequer vão à escola na quarta-feira por esse motivo. Vamos corrigir esse problema e oferecer atividades pedagógicas, culturais e esportivas para as nossas crianças”, declarou o prefeito.



O anúncio foi feito durante visita à Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga, com a presença do secretário municipal de Educação, Bira Marques, e de Andrea Bello, presidente da Fundação Municipal de Educação.



A primeira fase do programa será implementada em 12 escolas da Rede Municipal de Educação, com estudantes do 9º ano participando de atividades de reforço escolar, oficinas artísticas, esportivas e outras, enquanto os professores estarão em horário de planejamento (das 10h às 12h e das 15h às 17h).



O projeto conta com parcerias das secretarias de Cultura, Fundação de Arte de Niterói (FAN), Secretaria de Projetos Estratégicos e Ações Estratégicas, e a Secretaria de Esporte e Lazer.



O programa será estruturado em quatro eixos principais: Letramento, Matemática, Arte e Cultura, e Esporte e Movimento. As aulas serão ministradas por oficineiros e professores especializados, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes.



O secretário de Educação, Bira Marques, destacou a importância do programa para a continuidade do aprendizado e para garantir a segurança dos alunos enquanto seus pais trabalham

“A implementação do programa responde à necessidade de garantir a permanência do estudante na escola durante todo o horário escolar, sem interrupções ou prejuízo ao seu aprendizado. Os responsáveis poderão ficar mais tranquilos agora, sabendo que seus filhos estarão na escola, seguros e aprendendo.”



Após essa primeira etapa, o programa será ampliado gradualmente, atendendo o 5º ano em março e, no segundo semestre, alcançando toda a Rede Municipal, composta por 98 escolas e quase 30 mil alunos.



O Quarta Presente na Escola também integra o programa Cidade Educadora, buscando fortalecer a relação entre a escola e a comunidade, estimulando o senso de pertencimento à cidade. A iniciativa enfrenta desafios como a evasão escolar e as desigualdades educacionais, reafirmando o papel da escola como um espaço de aprendizado, inclusão e desenvolvimento.



Andrea Bello, presidente da Fundação Municipal de Educação, reforçou:



“O Quarta Presente vai assegurar o planejamento coletivo dos professores e das professoras da rede. Mas, acima de qualquer coisa, vai garantir que as crianças tenham acesso ao seu direito fundamental: uma educação de qualidade, social e academicamente referenciada”.