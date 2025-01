Niterói: "É com esse foco que a gente vai melhorando a vida das pessoas da Zona Norte", afirma o prefeito Rodrigo Neves - Luciana Carneiro

Publicado 26/01/2025 09:27

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou neste sábado (25) o contrato para o início das obras de reforma do campo da Palmeira, localizado no Fonseca, Zona Norte da cidade. Todo o espaço esportivo e de lazer da comunidade será reformado. O investimento do município será de R$ 1,3 milhão, e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até junho.

"Faremos toda a melhoria da infraestrutura ao redor do campo, com reforma dos vestiários, troca dos aparelhos de ginástica e pintura. A Palmeira merece, o Fonseca merece. É por isso que eu voltei, para cuidar do Fonseca, cuidar de Niterói e daqueles que mais precisam. É com esse foco que a gente vai melhorando a vida das pessoas da Zona Norte", afirma o prefeito Rodrigo Neves.

A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) realizará a reforma do campo da Palmeira. O local passará por uma recuperação completa do campo, que incluirá a instalação de grama sintética, substituição dos refletores e construção de arquibancadas. Além disso, a praça ao redor será revitalizada com novos brinquedos, aparelhos de ginástica para a terceira idade, requalificação da calçada, espaços de convivência e construção de churrasqueira.

A Prefeitura de Niterói concluiu recentemente outra frente de obras no Complexo da Palmeira. Foram investidos pouco mais de R$ 5 milhões para promover melhorias no local. A comunidade recebeu obras de contenção de encostas, cortina atirantada, solo grampeado, concreto projetado, recuperação de acesso e colocação de guarda-corpo.