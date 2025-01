Niterói: CCO Mobilidade, Cisp e programas como o Segurança Presente fazem da cidade destaque como referência em segurança pública - Divulgação

Niterói: CCO Mobilidade, Cisp e programas como o Segurança Presente fazem da cidade destaque como referência em segurança públicaDivulgação

Publicado 29/01/2025 07:56

Niterói – A integração entre a Prefeitura de Niterói e as forças de segurança garantiu a prisão de três homens, oriundos de São João de Meriti, que furtaram diversos produtos de uma farmácia em Icaraí. A ação de cerco e prisão foi possível graças ao monitoramento realizado pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade), da Prefeitura, que operam em conjunto com as câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). Os agentes a serviço da Prefeitura identificaram uma atitude suspeita de um dos indivíduos ao descer de um veículo, acionando imediatamente o programa Segurança Presente, que efetuou o cerco e a prisão.

Os homens estavam em atitude suspeita na região comercial da Rua Gavião Peixoto, em Icaraí. Após o alerta, o cerco foi realizado, e os indivíduos foram abordados na Avenida Rui Barbosa, em São Francisco. Todos foram presos, sendo constatado que um deles possuía mandado de prisão em aberto. O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí). No veículo utilizado pelos criminosos, foram encontrados diversos medicamentos e produtos de beleza.

Os materiais recuperados foram devolvidos para o estabelecimento e os presos, que já tinham diversas passagens por homicídio, roubo, furto, tráfico de drogas entre outros, foram encaminhados para a 77ªDP. Um terceiro homem, que atuava como motorista da dupla, foi liberado após não ter sido constatada nenhuma ligação com os crimes.

Embora a segurança pública não seja uma responsabilidade direta do município, a Prefeitura de Niterói investe em ferramentas e tecnologias para auxiliar as forças de segurança estaduais e federais no combate à criminalidade e federais no combate à criminalidade e na realização de ações que resultem na prisão de criminosos.

Como parte desse esforço de integração, a Prefeitura de Niterói irá doar 10 motocicletas e reformar as bases da Operação Segurança Presente na cidade. Além disso, o município entregará 10 viaturas e outras 10 motocicletas ao 12º Batalhão da Polícia Militar. O investimento mensal será superior a R$ 1 milhão, destinado a ampliar o efetivo das polícias Civil e Militar na cidade. Com esse aporte, o número de policiais militares patrulhando Niterói mais do que dobrará, passando para 170 agentes adicionais por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Atualmente, o efetivo diário do 12º Batalhão é de 150 policiais. Também serão abertas 300 vagas para policiais civis trabalharem no município durante o período de folga, por meio do Regime Adicional de Serviços (RAS).

Integração – Ações como essa evidenciam o papel fundamental do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), um órgão da Prefeitura de Niterói que utiliza tecnologia avançada e promove a integração entre as forças de segurança pública para prevenir e combater crimes. O sistema conta com mais de 522 dispositivos de segurança espalhados pela cidade, além de sistemas de monitoramento inteligentes que geram alertas em tempo real para as equipes em campo. Dez portais de segurança nas entradas e saídas da cidade complementam o sistema, reforçando o controle de fluxo e a segurança.e são Operados por Guardas Municipais da Secretaria de Ordem Pública .;.

Sobre o CCO Mobilidade – O Centro de Controle Operacional CCO Mobilidade operado pela Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) , também desempenha um papel estratégico nesse processo. Equipado com tecnologia de telemonitoramento interligada por 78 quilômetros de fibra óptica, o CCO Mobilidade opera 24 horas por dia, sete dias por semana, monitorando o trânsito e a segurança em tempo real. Ele está localizado no prédio do CISP, na Região Oceânica, e possui equipamentos e câmeras espalhados por toda a cidade, cobrindo as áreas urbanas de maior fluxo. As imagens captadas chegam em tempo real, permitindo ajustes operacionais imediatos para melhorar a fluidez do trânsito e garantir segurança nos principais corredores viários.

Com a integração dessas ferramentas e a parceria entre o CCO Mobilidade, o Cisp e programas como o Segurança Presente, Niterói se destaca como uma referência em segurança pública, investindo em ações que ampliam a sensação de proteção para seus moradores e visitantes.