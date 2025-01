Niterói: Maryanne já foi passista, musa, Madrinha e Rainha de Bateria da Verde e Branca - Divulgação

Niterói: Maryanne já foi passista, musa, Madrinha e Rainha de Bateria da Verde e BrancaDivulgação

Publicado 27/01/2025 21:26

Niterói - Apostando, mais uma vez, na prata da casa, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Cubango anunciou, nesta segunda-feira (27), o retorno de Maryanne Hipólito ao posto de Rainha de Bateria da agremiação. A nova contratação da Mais Querida de Niterói, tradicional escola do carnaval carioca, resgata as raízes e os fundamentos tão defendidos pela comunidade.

Maryanne deu o primeiro passo, no mundo do carnaval, na ala das crianças da Caprichosos de Pilares, em 2004. Ao longo da trajetória, ela também passou pela Viradouro, onde permaneceu por três anos como passista, na escola mirim Virando Esperança. Nela, ganhou um Estandarte de Ouro por “Melhor Ala”, em 2007. Logo após, a jovem passou a desfilar no Acadêmicos do Cubango, sendo revelada como passista, e exercendo os cargos de musa, rainha e madrinha de bateria da verde e branca. Maryanne explicou a importância de viver uma nova era no Acadêmicos do Cubango:

“Retornar à Cubango é retornar a um lugar de onde eu nunca saí. Tenho muito amor por essa agremiação e por todos os integrantes dela. Foi nessa escola que cresci e tive a noção de que levaria o carnaval como forma de viver. Agradeço à presidência, à comunidade e ao carinho dos meus fãs, que sempre pediram o meu retorno. A Cubango é muito mais que uma escola de samba”, declarou Maryanne.

Ao longo da vitoriosa carreira, Maryanne Hipólito foi eleita, em 2016, Rainha do Carnaval de Niterói. Posteriormente, a beldade ganhou notoriedade, em 2017, no Acadêmicos do Sossego - atual Acadêmicos de Niterói -, no cargo de Rainha de Bateria. Ela também passou pela Estácio de Sá em 2023, e atualmente, é musa do Acadêmicos do Salgueiro, escola onde foi passista por 12 anos. O Presidente da Cubango, Pablo Coutinho, destacou a importância do retorno de Maryanne à Verde e Branca de Niterói:

“Maryanne Hipólito é uma pessoa extremamente querida pela comunidade, e muito amada pelos componentes da Cubango. Em nome do Vice-presidente Anderson Leko e do Presidente de Honra Anderson Pipico, gostaria de agradecer a todos os amantes do carnaval que apoiaram e pediram o retorno da Maryanne. Ela representa a raiz e o comprometimento que nós queremos para o nosso carnaval”, pontuou Pablo.

Com o enredo “Àyàn, o Espírito dos Tambores”, a Cubango levará para a avenida o som, a energia dos ancestrais e a raiz como um elo de força, proteção e comunicação dos tambores e dos atabaques com as divindades. No carnaval do ano que vem, a Mais Querida de Niterói será a nona escola a desfilar na Série Prata, no dia 4 de março de 2025, na Intendente Magalhães.