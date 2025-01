Niterói: Prefeito Rodrigo Neves discute convênio com a Marinha em encontro realizado nesta terça-feira - Divulgação

Publicado 28/01/2025 18:13

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, se reuniu nesta terça-feira (28) com os comandantes do 1º Distrito Naval, vice-almirante Lobo, e da Companhia da Capitania dos Portos, o capitão de Mar de Guerra Luciano Calixto, onde foram iniciadas tratativas para um convênio entre o município e a Marinha. O objetivo é fortalecer o treinamento da Guarda Municipal e impulsionar parcerias na área de pesquisa e desenvolvimento. A vice-prefeita Isabel Swan e a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício, acompanharam o chefe do Executivo no encontro.

"Essa colaboração representa um importante passo para o desenvolvimento de Niterói, unindo esforços entre o poder público municipal e a Marinha em benefício da inovação, da segurança e do crescimento sustentável da nossa cidade", destacou Rodrigo Neves.

No encontro, foram iniciadas as conversas para um acordo que busca estabelecer parcerias entre Niterói e Marinha do Brasil especialmente nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, além de ações voltadas para a economia do mar. Durante a reunião também avançou a formalização de um convênio para o treinamento da Guarda Municipal, com o objetivo de fortalecer as ações de fiscalização nas praias durante os finais de semana, para a prevenção de acidentes e a garantia da segurança dos banhistas.