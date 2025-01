Monique Rizzeto: investindo no tricô para primeiro ensaio - Divulgação

Publicado 31/01/2025 08:49

Niterói - Faltando um mês para os desfiles das escolas de samba, a Rainha de Bateria da Acadêmicos de Niterói marcou presença no primeiro ensaio de rua da agremiação, realizado no último domingo, 26. Dentro do enredo, a beldade optou por um figurino de tricô. A agremiação tem como tema central do seu desfile as festas juninas.

"A rotina de ensaios já é maravilhosa, na rua então é melhor ainda. Dá para sentir o calor do público, interagir e sentir mesmo o termômetro do nosso trabalho. Foi o meu primeiro ensaio na Amaral Peixoto, temos a sensação da avenida mesmo, isso é importante para a construção dos passos, entrosamento com a bateria, tudo para realizarmos um trabalho de excelência no dia oficial", revela a rainha.

Com uma jornada tripla no carnaval de 2025, além de rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói, Monique é musa da Unidos de Vila Isabel e rainha de bateria da Unidos da Barra da Tijuca. Para encarar a maratona, a rainha intensificou sua rotina de treinos e alimentação e os ensaios das agremiações auxiliam ainda mais nesta resistência física. Monique fará a sua estreia como rainha de bateria na Marquês de Sapucaí no dia 1º de março. A agremiação será a 7ª escola a desfilar, pela Série Ouro.