Cine Arte UFF: exibição de Noke Koi, de Arthur RibeiroDivulgação

Publicado 31/01/2025 07:19

Niterói - A Mostra Itinerante de Cinema Educacional (MICE) vai exibir quatro filmes realizados em diferentes regiões do Brasil e que abordam temas diversos. A sessão acontece no dia 6 de fevereiro, às 20h, no Cine Arte UFF, em Niterói, com entrada franca.



Direcionado a um público composto por crianças e adolescentes que não costumam ter acesso a curtas-metragens nacionais, a programação do MICE é voltada também para pesquisadores, professores e outras pessoas interessadas e apaixonadas por cinema.



Segundo Fabrício Basílio, curador do MICE, “os filmes exibidos estimulam o pensamento estético e crítico, transitando pela ficção e o documentário e tratando de temas como a ditadura, a causa indígena, o luto e o recontar de mitos e lendas”.



Na sessão serão apresentados os filmes “Baile da Curva”, de Bruno Autran - São Paulo (15’), “Noke Koi”, de Arthur Ribeiro - Tsãka to’o - Acre (30’), “Nina e o abismo”, de Alice Name-Bomtempo - Rio de Janeiro (14’) e “Visagens e Visões”, de Rod Rodrigues - Pará (19’).



A primeira parte da Mostra aconteceu em escolas de Niterói em dezembro passado. A curadoria procurou construir uma programação que gerasse identificação, reconhecimento e representatividade entre os alunos de escolas públicas da rede. Agora a proposta é apresentar o projeto ao público de uma maneira geral com duas sessões em fevereiro no Cine Arte UFF. A Mostra voltará a ter sessões em escolas em fevereiro. "Ao entrar em contato com os filmes, o público pudesse pensar identidade a partir de um sentido amplo, diverso. Também procuramos programar filmes que nos permitisse um debate sobre o fazer audiovisual”, explica Quézia Lopes, curadora do MICE. A Mostra Itinerante de Cinema Educacional é uma produção do coletivo Aeroplano - Cinema e Educação e foi contemplada pela chamada pública de Fomentão de Niterói.



Sinopses dos filmes



Baile da Curva, de Bruno Autran, São Paulo - 2024 - 15 min



No primeiro semestre do ano letivo, alunos do ensino médio de uma escola recebem a notícia de que irão montar a peça teatral Bailei na Curva, de Júlio Conte. Durante as aulas, enquanto pesquisam o universo da peça, revivem a história de dois jovens que morreram durante a ditadura no Brasil.



Noke Koi, de Arthur Ribeiro – Tsãka to’o - Acre - 2024 - 30 min



Nas profundezas da Amazônia vivem os últimos remanescentes da etnia Noke Koi, que é traduzido livremente como ‘Povo Verdadeiro’. Seu conhecimento ancestral sobre a poderosa medicina da floresta permanece vivo, mesmo que sob ameaça de desaparecer. É um registro antropológico da cultura, espiritualidade e medicinas ancestrais. É uma forma de aprender com os povos indígenas da floresta como encontrar a cura e a paz interior por meio do autoconhecimento e da conexão espiritual.



Nina e o abismo, de Alice Name-Bomtempo – Rio de Janeiro - 2023 - 14 min



Nina perde sua mãe e vai se perder depois. Na floresta que ela adentra, encontros insólitos a levam para um abismo cada vez mais difícil de sair.



Visagens e Visões, de Rod Rodrigues - Pará - 2024 - 19 min



Durante uma viagem noturna, um taxista conta a uma passageira estranhos casos ocorridos em diferentes bairros e épocas de Belém, transformando perspectivas e crenças da moça sobre a cidade.



Serviço:



Mostra Itinerante de Cinema Educacional (MICE): Exibição de quatro filmes de cineastas de diferentes regiões do Brasil. Dia 6 de fevereiro, a partir das 20h. Cine Arte UFF (Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí – Niterói). Entrada franca.