Niterói: o secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier, destacou que a Avenida Visconde do Rio Branco é estratégica para a mobilidade no centro - Divulgação

Publicado 01/02/2025 20:54

Niterói – A Prefeitura de Niterói inaugurou, neste sábado (1), as duas primeiras estações do corredor de ônibus da Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro da cidade. As estações ficam entre a Avenida Feliciano Sodré e a rua Saldanha Marinho. A implantação dos dois espaços inicia mais uma fase das obras de revitalização da orla do Centro de Niterói. As estações substituem antigos pontos de ônibus na Avenida Visconde do Rio Branco. Os coletivos que paravam nos antigos pontos agora utilizam as estações no canteiro central.

O secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier, destacou que a Avenida Visconde do Rio Branco é estratégica para a mobilidade no centro.

“A entrega dessas duas estações representa a primeira etapa do novo corredor de ônibus da Visconde do Rio Branco, que faz parte do projeto de revitalização da orla de Niterói. Porta de entrada da cidade às margens da Baía de Guanabara, a Visconde do Rio Branco é um corredor estratégico de mobilidade da cidade. A avenida integra o Terminal João Goulart e a Estação das Barcas com o restante da cidade. As duas estações representam a primeira etapa. Haverá ainda a entrega de outras duas estações de integração com o Terminal João Goulart e a conclusão da ampliação do novo Terminal Sul, que será entregue em breve compondo esse novo corredor”, explicou Renato Barandier.

O despachante Márcio Pessaian Braga, 46 anos, aprovou as novas estações. “Ficou melhor o acesso, muito bom para os passageiros. Ficou bem confortável. Trabalho como despachante e facilitou muito essa melhoria", afirmou.

Neide Soutos-López, 72 anos, também elogiou a obra. "Estou achando tudo muito bonito mesmo. Muito linda essa obra que está sendo feita no Centro de Niterói. Tudo muito organizado. Bom mesmo”, acrescentou.