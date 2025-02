Niterói: na delegacia, foi constatado que o homem tinha extensa ficha criminal e estava em liberdade - Divulgação

Publicado 01/02/2025 20:04

Niterói - Agentes da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal de Niterói conseguiram prender, no Centro da cidade, no final da noite desta sexta-feira (31), um homem com uma extensa ficha criminal que estava solto há apenas um mês após cumprir pena por vários crimes e que havia acabado de roubar um celular. Os guardas municipais foram acionados pela vítima nas proximidades do Bay Market. O elemento foi preso em flagrante. O caso foi registrado na 76ª DP (Centro).

A mulher roubada tinha outro telefone e, com base no rastreamento do celular, a equipe da CAT levou a vítima até o local indicado, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, nº 500, no Centro. No entanto, nenhuma evidência do crime foi encontrada no endereço. Diante disso, a guarnição seguiu com a vítima para a delegacia.

Durante o trajeto, na altura da Praça da República, a vítima reconheceu um dos autores do roubo. A equipe realizou a abordagem do suspeito, identificado como Diego Jordão de Souza. Apesar de não estar mais com o celular roubado, ele foi conduzido à delegacia e preso em flagrante pelo crime de roubo a transeunte.

Na delegacia, ficou constatado que o suspeito possui um extenso histórico criminal, com registros por crimes como roubo, receptação e tráfico de drogas, além de associação para o tráfico.