Niterói: A Rede Municipal de Educação de Niterói conta com 11 unidades que ofertam a EJA - Divulgação

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação de Niterói está com as matrículas abertas para novos alunos que desejam ingressar na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Rede Municipal no 1º semestre de 2025. As vagas são destinadas do 1° ao 9º ano do Ensino Fundamental para jovens acima de 15 anos (completos em 31 de março de 2025), adultos e idosos que queiram dar continuidade aos estudos ou que não tiveram acesso na idade regular.



"A Educação de Jovens e Adultos é uma oportunidade valiosa para aqueles que desejam retomar ou continuar seus estudos, independentemente da idade. Em Niterói, trabalhamos para garantir que todos tenham acesso à educação de qualidade, e a abertura das matrículas para a EJA reforça nosso compromisso com a inclusão e o desenvolvimento social", disse o secretário de Educação, Bira Marques.



Aqueles que já são estudantes da EJA na Rede Municipal de Educação de Niterói deverão renovar a matrícula na própria unidade, com a atualização de documentos, se necessário. Em caso de menores de 18 anos, a renovação deverá ser feita pelo responsável legal.



Os novos estudantes deverão realizar a matrícula diretamente nas unidades desejadas que oferecem a modalidade da EJA. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: três fotos 3x4; cópia e original da Carteira de Identidade; cópia e original do CPF; cópia e original do comprovante de residência; cópia e original do Certificado de Reservista, quando for o caso; declaração de escolaridade ou protocolo que confirme sua requisição (em caso de matrícula por transferência, o histórico escolar deverá ser apresentado em até 45 dias); declaração que informe se o estudante possui alguma deficiência, identificando-a, nos termos da Portaria FME nº 239/2001; Cópia e original do Termo Judicial de Guarda, Termo de Responsabilidade ou Termo de Autorização para matrícula, emitido pelo Conselho Tutelar da região, quando for o caso; comprovante de tipo sanguíneo e RH, nos termos da Lei nº 6683 de 15 de janeiro de 2014.



A Rede Municipal de Educação de Niterói conta com 11 unidades que ofertam a EJA, no período noturno. O edital de matrículas, com todas as informações, está disponível no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (31)

Unidades de Educação que oferecem a EJA

E.M. Alberto Francisco Torres, na Rua Prof. Ismael Coutinho, 88 - Centro (Contato: 21 99789-2170)

E.M. Maestro Heitor Villa-Lobos, na Rua Salo Band, s/n - Ilha da Conceição (Contato: 21 99807-0320)

E.M. Profª Maria de Lourdes Barbosa Santos, na Rua Leite Ribeiro, 120- Fonseca (Contato: 21 99631-9629)

E.M. Paulo Freire, na Rua Soares Miranda, 77 - Fonseca (21 97117-4300)

E.M. Honorina de Carvalho, na Rua Prof. José Peçanha, s/n - Remanso Verde, Pendotiba (21 99545-1139)

E.M. Altivo César, na Rua Luiz Palmier, 25 - Barreto (Contato: 21 97579-9978)

E. M. João Brazil, no Lot. Bento Pestana, s/n - Morro do Castro (Contato: 21 99638-4290)

E. M. Helena Antipoff, na Av. Rui Barbosa, 710 - São Francisco (Contato: 21 96795-2826)

E. M. Paulo de Almeida Campos, na Rua Gal Pereira da Silva, 50 - Icaraí (Contato: 21 97182-8496)

E. M. Francisco Portugal Neves, na Rua Quatorze, 14 - Piratininga (Contato: 21 97216-4622)

Umei Vale Feliz, na Rua Renata Pereira Machado, S/N-Engenho do Mato (Contato: 21 97252-2053)