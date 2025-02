Niterói: turistas poloneses visitaram o Caminho Niemeyer - Divulgação

Publicado 03/02/2025 10:03

Niterói - Um grupo de poloneses, no total de 25 turistas, acompanhados da Guia de Turismo, também polonesa, Malwina Pawlety, se encantou com o Caminho Niemeyer na visita feita na última quarta-feira (29). O roteiro começou pelo Teatro Popular e seguiram logo para o espaço ao lado do mesmo para apreciarem a vista para o Rio. Os turistas foram recebidos no Centro de Atendimento ao Turista - CAT, Monitora da Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo, que os acompanhou também até a Capela São João Paulo II.

Segundo Jacek Choraziak, ver de perto as curvas da arquitetura do renomado arquiteto Oscar Niemeyer é puro encanto. “Ver essas curvas tão de perto é muito bonito e essa construção com uma vista tão linda ao lado me encantam muito”, afirmou Jacek.

Para Sylwester Waranski, poder admirar obras como a do Teatro Popular o fizeram relembrar as de Gaudi, na Espanha.

“Eu conhecia só as obras de Gaudi, outro grande arquiteto, elas são também muito interessantes, mas estar aqui observando detalhes das curvas do Oscar Niemeyer é um privilégio, estou gostando muito de conhecer!”, exclamou Sylwester.

O grupo se deslocou para o Mercado de Peixe São Pedro, onde almoçou e depois foram conhecer o Museu de Arte Contemporânea - MAC-, na Boa Viagem.

O Presidente da Neltur, André Bento, destacou como a cidade é privilegiada por ser a segunda no mundo, com mais obras do renomado arquiteto Oscar Niemeyer.

“Nossa cidade dispõe de um equipamento turístico como o Caminho Niemeyer, sendo assim o segundo lugar no mundo com mais obras de Oscar Niemeyer, atrai turistas diariamente. O Museu de Arte Contemporânea – MAC -, faz parte do Caminho e é o ícone do mesmo, saber do encantamento deste grupo de poloneses ao admirar este conjunto arquitetônico, é muito bom. Que venham mais turistas sempre à Niterói, pois alí na área central, o visitante ou turista pode conhecer e admirar não só a modernidade das curvas das obras do Oscar Niemeyer, mas também monumentos e prédios históricos, além de degustar um cardápio de peixe, oferecido num dos restaurantes do Mercado de Peixe São Pedro, como fizeram os integrantes deste grupo de poloneses”, analisou Bento.