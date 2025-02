Mestre Sala e Porta Bandeira da Unidos do Viradouro desfilando no Sambódromo - Divulgação

Publicado 03/02/2025 10:15

Niterói - As grandes Escolas de Samba de Niterói, Unidos do Viradouro - atual Campeã do Carnaval carioca - e a Acadêmicos de Niterói desfilarão no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. Já a Acadêmicos do Cubango desfilará na Estrada Intendente Magalhães, em Madureira, e fazem parte do maior espetáculo do planeta. Juntas essas agremiações niteroienses, arrebatam os foliões levando o nome da cidade fluminense mundo afora.

A Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo -, prevendo essa animação dos visitantes e turistas cariocas que virão ao Rio de Janeiro, para assistir o maior espetáculo do planeta, na Marquês de Sapucaí, ou os desfiles da Intendente Magalhães, já está com um balcão de Atendimento no Píer Mauá, recebendo os turistas que estão chegando no Rio de Janeiro, durante toda a temporada 2025 de chegada dos Cruzeiros Marítimos no Rio de Janeiro.

Nesta balcão, um Monitor bilíngue da empresa, informa e orienta sobre Niterói e também está pronto para esclarecer que aqui acontece o segundo maior Carnaval do Estado do Rio, cujos desfiles estão programados para os dias 21 e 22 de Fevereiro, uma semana antes do Carnaval carioca.

O Carnaval impacta toda a economia criativa da cidade, em todos setores, desde os artistas, artesãos, polos gastronômicos, rede hoteleira, polos de moda, o comércio em geral, entre outras áreas de serviço. Para o Presidente da Neltur, André Bento, o Carnaval movimenta a economia da cidade o ano inteiro, pois além de ser uma festa popular importante culturalmente, gera renda todo o tempo.

“As maiores agremiações de Niterói levam o nome da cidade pro mundo e aqui também acontecem outros dias de desfiles, com mais agremiações niteroienses, no Caminho Niemeyer, e estas produzem o ano inteiro. Em seus barracões trabalham aderecistas, artesãos, figurinistas, enfim, toda uma cadeia produtiva está envolvida para a produção de um belo espetáculo, cada dia mais lindo, por isso Niterói tem o Carnaval considerado o segundo maior de nosso Estado”

“A Unidos do Viradouro, Acadêmicos de Niterói e Acadêmicos do Cubango, são daqui e temos muito orgulho de ver seus belíssimos desfiles tanto na Marquês de Sapucaí, como na Intendente Magalhães. Essas Escolas de Samba defendem seus sonhados títulos no Carnaval carioca, o maior espetáculo do planeta e com isso Niterói é conhecida mundialmente também por isso.



O carnaval do Rio é o maior evento popular, cultural e turístico do país, que tem impacto para a vinda de turistas do mundo inteiro. O fato de termos Escolas de Niterói no Sambódromo e com a força que a Viradouro chega, impacta também a vinda de turistas à cidade, consequentemente a cidade é divulgada amplamente. A Prefeitura de Niterói, apoia financeiramente, pelo entretenimento cultural e popular, mas também por ser um investimento que proporciona centenas de empregos e movimenta a economia local", ressaltou Bento.

O Rio de Janeiro é a porta de entrada do turismo no Brasil e o que Niterói possa agregar é fundamental. Esta antecipação dos desfiles de Niterói é com expectativa de atrair ainda mais visitantes e turistas para cá. A cidade tem hoje o segundo maior Carnaval do Estado do Rio, com uma festa popular que cresce e se desenvolve cada dia mais. Em Niterói, na passarela do samba do Caminho Niemeyer, desfilarão quatro grupos de Escolas de Samba, mostrando como é o carnaval raíz daqui, onde nasceram aquelas grandes agremiações que brilham hoje no Carnaval carioca.

Desfiles das Escolas de Samba de Niterói na Marquês de Sapucaí (Centro) e na Intendente Magalhães (Madureira)

Marquês de Sapucaí (Sambódromo)

Dia 1º de Março (Sábado) – Série Ouro

Acadêmicos de Niterói será a sétima Escola de Samba a desfilar

Grupo Especial

Dia 2 de Março (Domingo)

Unidos do Viradouro será a terceira Escola de Samba a desfilar

Intendente Magalhães

Dia 4 de Março (Terça-feira) – Série Prata

Acadêmicos do Cubango será a nona Escola de Samba a desfilar