Niterói: A previsão é que a contratação de 120 profissionais aconteça nos primeiros 100 dias de gestão e, na sequência, mais 80 se juntem à equipe - Luciana Carneiro

Niterói: A previsão é que a contratação de 120 profissionais aconteça nos primeiros 100 dias de gestão e, na sequência, mais 80 se juntem à equipe Luciana Carneiro

Publicado 05/02/2025 19:56

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, visitou a Policlínica Sérgio Arouca, no bairro do Vital Brazil, nesta quarta-feira (05), para conversar com os profissionais de saúde do programa Médico de Família. Além de pedir o apoio e empenho dos colaboradores, o prefeito anunciou a contratação de mais 200 profissionais para reforçar a equipe para avançar nos projetos e consolidar o programa que se tornou referência no país.



"Estive reunido com nossos trabalhadores do Programa Médico de Família para um anúncio importante. Vou cumprir mais um compromisso de campanha que é a contratação de mais 200 profissionais de saúde. Peço a ajuda de vocês com a dedicação ao longo desses próximos meses e anos para, rapidamente, a gente recuperar a referência que o Médico de Família de Niterói tem no país", enfatizou o prefeito Rodrigo Neves.



O avanço na saúde é uma das prioridades do governo. A previsão é que a contratação de 120 profissionais nos primeiros 100 dias de gestão e, ao longo do primeiro semestre, mais 80 se juntem à equipe para somar os 200 no total. A secretária de Saúde, Ilza Fellows, destacou os desafios que a área exige.



"Irei em todas as unidades porque é importante que nós estejamos juntos nesse novo processo. Vamos trabalhar para recuperar a história do médico de família, vinculados à comunidade e às famílias. A gente tem um grande desafio em duas frentes que são o médico de família e saúde mental. Somos uma secretaria só e vamos trabalhar alinhados à continuidade da assistência para que o nosso usuário entenda que quando ele bota o pé dentro de uma área nossa, seja ela médico de família, policlínica e hospital, ele está sendo cuidado por nós da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói”, pontuou a secretária.



Nos últimos anos, a Prefeitura de Niterói entregou a reforma de dezenas de módulos do Médico de Família, além do Hospital Getulinho e a revitalização do Hospital Mário Monteiro. A prefeitura também inaugurou o Hospital Municipal Oceânico de Niterói, que foi referência para tratamento de pessoas com Covid-19. Para os próximos meses, está prevista a entrega da reforma da Maternidade Alzira Reis e a expansão de unidades do Programa Médico de Família. "Viemos aqui para reforçar a importância do trabalho de cada um dos trabalhadores e dos agentes que estão na ponta. Estamos em um período muito importante e contamos com o fôlego de vocês para responder a um desafio que é fundamental para a melhoria do nosso serviço e contamos com a competência técnica, o vínculo de vocês com a população e todo o trabalho que vocês prestam que é de extrema qualidade”, disse Maria Célia Vasconcellos, presidente da Fundação Estatal de Saúde.