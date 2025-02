CDL Niterói: evento Café Empresarial aconteceu na última terça-feira - Divulgação

Publicado 05/02/2025 08:34

Niterói - “Como aumentar as vendas e diminuir a inadimplência” foi o tema do primeiro Café Empresarial do ano da CDL Niterói, realizado na manhã desta terça-feira, no Centro. O evento contou com o empresariado da cidade e representantes do varejo e indústria na palestra conduzida pela representante do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil, Luciene Sergio. Segundo a especialista, o objetivo do encontro foi trazer soluções de mercado de forma com que as empresas consigam intensificar os dados e os fatos para entregar de forma otimizada o perfil de clientes mais qualificados para cada tipo de negócio.

Para Luiz Vieira, o serviço que também é disponibilizado aos associados da CDL Niterói pode contribuir de forma bastante significativa nas vendas qualificadas e otimização dos lucros. “Este é hoje um dos principais serviços acessados aqui na cidade. O SPC Brasil é uma SA que trabalha gestão com inteligência de dados de forma 100% nacional”, disse.

Dados do SPC Brasil apontam que 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. A entidade tem hoje uma base de dados com 57 milhões em cadastros de pessoa jurídica, 232 milhões de pessoas físicas, 120 milhões de consultas por mês, e tem 1,4 milhões de pontos de venda por todo o Brasil.

Segundo a Gerente de Contas Estratégicas SPC, Luciene Sergio, a estruturação dos dados é de grande valor para as empresas trabalharem. “O número de inadimplência é grande, mas isto não significa que as empresas têm que deixar de vender e sim, qualificar as informações para que soluções possam ser pensadas a estes clientes num ciclo completo aos negócios que vão desde a parte de crédito, cobrança, modelo antifraude, marketing e certificação digital”, explicou a especialista.