Niterói: profissionais participaram do I Conselho de Avaliação e Planejamento da Unidade de Educação (Capue), em suas unidades de lotação - Bruno Eduardo Alves

Publicado 04/02/2025 17:05

Niterói - As aulas da rede municipal de Educação de Niterói começam na próxima quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Os estudantes matriculados receberão os uniformes e kit escolar no primeiro dia de aula, para que estejam preparados para o ano letivo. Os profissionais também já estão se organizando e retornaram às escolas nesta segunda-feira (03) para formação e planejamento.

Os profissionais participaram do I Conselho de Avaliação e Planejamento da Unidade de Educação (Capue), em suas unidades de lotação. A iniciativa visa fortalecer o planejamento pedagógico das escolas.

Este é um momento essencial para a organização da unidade, que traz acolhimento e integração dos profissionais. São feitas formações continuadas para todos os segmentos e planejamento de propostas pedagógicas, que serão registradas no Plano de Ação da Unidade de Educação. As formações são alinhadas aos Referenciais Curriculares da rede e às orientações da política educacional "Uma Rede Inteira pela Alfabetização e Inclusão".

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, destaca que a participação dos profissionais na organização do ano letivo é essencial para a construção de uma educação pública de qualidade em Niterói.

"Com a participação ativa de todos os profissionais da educação, garantimos que o ano letivo de 2025 se inicie de forma estruturada, com um compromisso renovado com a qualidade do ensino, a inclusão e o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Afinal, a luta por uma educação de qualidade é de todos nós, e juntos vamos avançar cada vez mais", disse Bira Marques.