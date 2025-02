Niterói: O sistema Nitbike ultrapassou a marca de 95 mil usuários cadastrados e já realizou, aproximadamente, 650 mil viagens - Luciana Carneiro

Publicado 03/02/2025 21:36

Niterói – A Prefeitura de Niterói concluiu nesta segunda-feira (03) a implantação da primeira fase de operação do sistema NitBike, com a inauguração da 50ª estação de bicicleta em Icaraí. O equipamento localizado na Rua Ator Paulo Gustavo, entre as ruas Presidente Backer e Pereira da Silva, já está em funcionamento. O sistema de compartilhamento gratuito de bicicletas conta com o total de 600 veículos disponíveis na cidade, sendo 32 bikes infantis.

"A 50ª estação é, com certeza, uma vitória para o projeto que tem história e mudou a malha cicloviária de Niterói. Hoje são 86 quilômetros de ciclovias e, efetivamente, as pessoas se deslocam rapidamente. Em várias cidades fora do Brasil há uma valorização da ciclovia. Os números mostram que há cidades com mais de 200 estações, mas o volume de uso das bicicletas não é o mesmo se comparado a Niterói. O maior volume acontece nas segundas e terças-feiras. Isso significa que muita gente está indo trabalhar utilizando as bicicletas. Essa iniciativa desonera veículos de combustíveis fósseis e facilita a transição energética. Queremos um futuro com as pessoas se divertindo com o acesso a uma bike gratuita no território em uma cidade integrada”, disse a vice-prefeita Isabel Swan.

O sistema Nitbike já ultrapassou a marca de 95 mil usuários cadastrados e realizou, aproximadamente, 650 mil viagens desde o início da implantação do programa, em 4 de julho de 2024, até o dia 31 janeiro de 2025. As estações estão localizadas na região mais movimentada da cidade, no Centro e nos bairros do entorno: São Domingos, Ingá, Icaraí, Boa Viagem, Gragoatá, Centro, Ponta d'Areia, São Lourenço, Santana, Barreto, Engenhoca e Fonseca.



A média de viagens do sistema atualmente é de 3,1 mil viagens por dia. O aluguel das bicicletas é feito por meio do aplicativo NitBike, que está disponível para IOS e Android. As viagens são gratuitas e limitadas a uma hora, sem limites de quantidade de viagens por dia, desde que respeitado um intervalo de 15 minutos a cada 1 hora de viagem. Caso o usuário exceda o limite de 1 hora, será aplicada uma tarifa de R$ 8.

“Niterói tem tudo a ver com bicicleta e ter um sistema de bicicleta compartilhado é uma porta de entrada, tanto para aqueles que ainda não usam a bicicleta no dia a dia, quanto para aqueles que já usam, mas querem ter a flexibilidade de poder deixar e devolver a bicicleta onde desejarem. O sistema de bicicleta compartilhado é hoje o mais usado de todo o Brasil. Cada bicicleta chegou a fazer uma média de 24 viagens por dia. São mais de 3 mil viagens iniciadas ou finalizadas em cada estação do sistema a cada mês. O recurso público está sendo bem aplicado e, acima de tudo, é um sistema gratuito que está à disposição de todos”, afirmou o coordenador do programa Niterói de Bicicleta, Felipe Simões.

Manutenção e controle

As estações do NitBike possuem câmeras de monitoramento que estão ligadas ao Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (Cisp) para que haja maior controle e segurança dos locais. As estações também emitem sinais sonoros de alerta em casos suspeitos. O sistema consegue identificar usuários em situações irregulares e bloquear seu uso.

O serviço de manutenção das bicicletas funciona todos os dias realizando intervenções de caráter preventivo e corretivo. As manutenções preventivas são realizadas periodicamente para que as bicicletas possam estar no melhor estado nas ruas. Quando a bicicleta está há mais de quatro semanas na rua, independente de estar apresentando problemas ou não, é recolhida para a oficina para a manutenção preventiva.

A manutenção corretiva é realizada sob demanda, a partir da notificação do usuário, onde as bicicletas são avaliadas pela operação diária da Nitbike, e a equipe identifica o que foi reportado pela plataforma para definir o recolhimento da bicicleta ou possível reparo no local. Sempre que um problema é reportado a bicicleta deixa de estar disponível para o público e a equipe da empresa é notificada para análise. Ao relatar no aplicativo qualquer problema com a bicicleta, o processo de manutenção é facilitado.