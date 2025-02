NIterói: concurso de marchinhas incentiva combate à violência contra mulher - Alex Ramos

NIterói: concurso de marchinhas incentiva combate à violência contra mulherAlex Ramos

Publicado 03/02/2025 21:28

Niterói - A Prefeitura de Niterói está com inscrições abertas, até o dia 9 de fevereiro, para a competição de marchinhas do bloco “Não é Não!”, que tem como tema o combate ao assédio a mulheres no Carnaval. A iniciativa da Secretaria Municipal da Mulher e da Fundação de Arte de Niterói (FAN) busca promover a criação musical com foco em temas relevantes, como respeito, diversidade e inclusão.

As composições devem contemplar palavras-chave como mulher, prevenção, assédio, respeito e importunação. Para participar, os candidatos precisam ser naturais de Niterói ou residentes na cidade. Em caso de dupla ou grupo, o regulamento exige que 50% dos integrantes sejam mulheres. O vencedor receberá um cachê no valor líquido de R$ 3.500 para executar a marchinha no bloco “Não é Não!”, durante a abertura do Carnaval da cidade, no dia 28 de fevereiro, no Caminho Niemeyer.

A secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, explica que a competição utiliza a irreverência e a tradição das marchinhas para disseminar mensagens de respeito, empatia e conscientização.

“O Carnaval é uma festa de alegria, mas também um período em que ocorrem muitos casos de importunação sexual contra as mulheres. Pensando nisso, criamos a competição de marchinhas para o bloco ‘Não é Não!’, com o objetivo de combater o assédio e promover um ambiente seguro para todas as niteroienses. Vamos juntos mudar essa cultura e fazer do Carnaval uma festa livre de violência e desrespeito em nossa cidade”, destacou Thaiana, reforçando que a roupa não é um convite e que, depois do não, tudo é assédio.

Micaela Costa, presidenta da Fundação de Arte de Niterói, destacou que a competição reforça a arte como um instrumento poderoso de diálogo e transformação social, unindo a criatividade cultural das artistas da cidade à luta pela segurança, pelo respeito e pela integridade de todas as mulheres.

“A música é uma grande aliada do empoderamento feminino, e Niterói é uma cidade que luta incansavelmente por todos os direitos das mulheres. Valorizamos o exercício pleno da arte em defesa da democracia e convidamos a população a combater o assédio sexual, fortalecendo e afirmando em alto e bom som que ‘Não é Não!’”, ressaltou.

Inscrição

A inscrição é gratuita, e os interessados devem preencher o formulário on-line, disponível no aplicativo COLAB, no site da Prefeitura (niteroi.rj.gov.br) ou da FAN (www.culturaniteroi.com.br), e enviar sua composição.

Além da letra da marchinha, o candidato deve enviar a gravação da música em arquivo de áudio. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo e-mail comunicasmcfan@gmail.com.

A participação é proibida para menores de 18 anos, bem como para servidores do município de Niterói, direta ou indiretamente.

Votação e resultado

As marchinhas aprovadas estarão disponíveis para votação pública no aplicativo COLAB entre os dias 10 e 14 de fevereiro de 2025. O anúncio da marchinha vencedora será feito no dia 17 de fevereiro, pelas redes oficiais da Prefeitura de Niterói.

A composição mais votada será a campeã e o autor será contratado para a execução da marchinha na abertura do bloco “Não é Não!”, no dia 28 de fevereiro de 2025, no Caminho Niemeyer.