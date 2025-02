Niterói: município que mais gerou empregos no Leste Fluminense - Reprodução

Publicado 04/02/2025 16:58

Niterói - Levantamento feito pela Firjan, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra que Niterói foi o município que mais gerou empregos no Leste Fluminense, no ano de 2024. Com a oferta de 7.696 novas vagas ao longo do ano passado, a cidade registrou um aumento em relação a 2023, quando foram computadas 3.944 contratações. De acordo com os dados da plataforma Retratos Regionais, o setor de Serviço (+5.936) foi o que mais abriu postos de trabalho, seguido da Construção (+1.049) e Comércio (+787).

Niterói ficou na terceira posição no ranking estadual entre as que mais criaram oportunidades, estando atrás apenas da Capital (+77.305) e Duque de Caxias (+7.835). “A região tem grande potencial de oferta de oportunidade em diferentes áreas, o que contribui para resultados positivos como esse. A federação segue com o compromisso de contribuir para o desenvolvimento da indústria, seja com o suporte aos empresários, seja com a formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho”, destacou o presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Guadagnin.

São Gonçalo também se destacou no saldo de novos empregos no Leste, tendo ofertado 4.007 postos de trabalho ao longo do ano passado. Pela região, a maioria dos municípios fechou o ano com saldo positivo: Cabo Frio (+2.216), Rio das Ostras (+2.094), Maricá (+1.476), Saquarema (+1.161), Araruama (+956), São Pedro da Aldeia (+906), Búzios (+737), Arraial do Cabo (+570), Casimiro de Abreu (+213), Tanguá (+96), Silva Jardim (+81) e Iguaba Grande (+57). As cidades de Rio Bonito e Itaboraí fecharam com saldo negativo. A análise da Firjan mostra que o mercado de trabalho fluminense registrou a criação de 145.240 empregos formais em 2024 - o segundo melhor resultado do país. Na comparação com 2023, quando foram abertas mais de 154 mil vagas, houve redução de 5,8% no saldo de postos de trabalho no estado.



“Tivemos uma pequena retração, mas ainda assim temos destaques bastante positivos, como é o caso da Indústria de Transformação, que melhorou seu desempenho de forma significativa em relação a 2023”, pontua o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart.

A Indústria abriu 33.159 vagas de emprego em 2024, sendo a Indústria de Transformação (+17.660) a principal contratante - com um incremento de 67,2% frente ao saldo de 2023 (+10.563). A Construção e a Indústria Extrativa registraram, respectivamente, a criação de 11.936 e 2.968 postos de trabalho em 2024. Já os Serviços Industriais de Utilidade Pública encerraram o ano com saldo positivo de 595 empregos.



O setor de Serviços (+87.963) foi o que mais contratou em 2024, com destaque para as atividades de Atenção À Saúde Humana (+14.339), Alimentação (+11.277) e Transporte Terrestre (+7.167). O Comércio abriu 24.542 vagas, sendo o maior saldo positivo dos Hipermercados e Supermercados (+5.408). Já a Agropecuária (-424) foi o único setor a encerrar o ano com saldo negativo.