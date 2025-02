Niterói: prefeito Rodrigo Neves visita a Maternidade Alzira Reis - Luciana Carneiro

Publicado 03/02/2025 21:46

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, visitou nesta segunda-feira (03) a Maternidade Alzira Reis, em Charitas, onde as obras de reforma entraram na fase final. Com a conclusão prevista para maio, a reforma permitirá a ampliação da capacidade de atendimento da unidade, que se tornará uma das mais modernas do Estado do Rio de Janeiro. A obra, executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), já tem cerca de 90% dos trabalhos internos concluídos, incluindo o arco de entrada e a fachada principal.



Acompanhado da primeira-dama Fernanda Sixel Neves e das secretárias municipais de Saúde, Ilza Fellows, e da Mulher, Thaiana Ivia, o prefeito caminhou pelos dois pavimentos da maternidade, entrou nas salas de atendimento e internação, conversou com a equipe da ION e verificou o avanço da reforma das novas instalações.



“Essas obras foram projetadas ainda no meu governo, no meu segundo mandato e iniciadas pelo prefeito Axel. Estive aqui no início de janeiro para acelerar essas obras nessas próximas semanas e poder concretizar o que a gente deseja, que é entregar essa maternidade em maio, no mês das mães. A saúde sempre foi uma prioridade para mim e, nos próximos anos, teremos um sistema municipal de saúde ainda mais qualificado e humanizado, desde a gestação e o nascimento de nossas crianças em Niterói”, afirmou Rodrigo Neves



Status da obra - No térreo, os consultórios, sala de observação, farmácia e outras áreas estão em fase de acabamento. Foram finalizados os trabalhos de reformas da cozinha, laboratório e área administrativa. O emboço da rouparia também foi finalizado e iniciada a fase de revestimento cerâmico. A reforma do estacionamento também foi iniciada.



No segundo pavimento, as obras do alojamento e área administrativa foram finalizadas. As equipes executam os acabamentos das enfermarias, sala de parto humanizado e centro cirúrgico. Os elevadores já foram instalados. Na área externa, foi executada a concretagem dos corredores de serviço e iniciada a pavimentação da parte do terreno entre a Maternidade e o Médico de Família ao lado. O projeto inclui intervenções nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. A edificação também contará com um novo sistema de ar condicionado e será referência em sustentabilidade, com implementação de elevadores eficientes, iluminação natural, reuso da água da chuva, acessibilidade visual e sistema de controle por câmeras de segurança e implantação de rede de lógica integrando todos os serviços através de sistema de informação. O investimento total é de R$ 27 milhões.

Ampliação da Maternidade - A maternidade contará com leitos de recuperação pós-anestésica e toda estrutura de apoio a partos cirúrgicos, assim como aos partos normais humanizados, com cinco novos ambientes planejados para a realização de pré-parto, parto e pós-parto no mesmo ambiente, além dos demais recursos de internação, com acolhimento familiar. Também ganhará uma Unidade de Cuidados Intermediários para recém-nascidos. O projeto também contempla atenção aos ambientes de acolhimento das gestantes, com salas específicas para os exames de ultrassonografia, ecocardiograma e análises clínicas; leitos de observação para avaliação da indicação de internação; além de ambientes planejados para estar de acompanhantes e para as atividades de apoio ao aleitamento.