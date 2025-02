Júnior Rodrigues, diretor-tesoureiro; Matilde Slaibi, vice-presidente; Pedro Gomes, presidente; Daniella Lago, secretária-adjunta, e Antonio Marconi, secretário-geral - Divulgação

Niterói - A OAB Niterói realizará no próximo dia 13 de fevereiro, às 18h, a cerimônia de posse solene da nova diretoria e do conselho para o triênio 2025/2027. O evento acontecerá na Sala Nelson Pereira dos Santos, localizada na Reserva Cultural, na Avenida Visconde do Rio Branco, 880, no Gragoatá, Niterói.

Na ocasião, Pedro Gomes, presidente reeleito, conduzirá a solenidade, dando continuidade ao trabalho de fortalecimento da advocacia local e à valorização dos profissionais da área. Gomes terá ao seu lado, como vice-presidente, Matilde Slaibi, e o novo secretário-geral, Antonio Marconi, além da secretária-adjunta, Daniella Lago, e do tesoureiro, Júnior Rodrigues. A nova diretoria também contará com um time de conselheiros altamente comprometidos com a advocacia, nomes relevantes do cenário jurídico local, que contribuirão para o desenvolvimento da OAB Niterói e, por meio do papel social da instituição, também da própria cidade.

A cerimônia de posse será um momento de celebração e reflexão sobre os 50 anos de história da OAB Niterói. Fundada em 1975, a subseção tem se consolidado como um pilar fundamental para a defesa dos direitos dos advogados e a promoção da justiça na cidade. Durante o evento, será ressaltada a importância da instituição como um elo essencial para a classe e suas conquistas ao longo de sua trajetória, incluindo a oferta de serviços modernos e a infraestrutura de excelência para seus membros.