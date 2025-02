Niterói: objetivo da ação é retirar elementos que prejudiquem a estética urbana e causem poluição visual - Divulgação

Publicado 04/02/2025 17:22

Niterói - A Prefeitura removeu, nesta terça-feira (04), um outdoor que estava em situação irregular na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Piratininga. A ação faz parte do programa Poluição Visual Zero, que tem como objetivo retirar elementos que prejudiquem a estética urbana e causem poluição visual, além de melhorar a acessibilidade, eliminando obstáculos que possam comprometer a mobilidade de pedestres e pessoas com deficiência.

A operação contou com equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, da Secretaria de Urbanismo e da Fiscalização de Posturas da Secretaria de Ordem Pública, que vêm intensificando as ações para garantir o cumprimento das normas municipais sobre publicidade e ocupação do espaço público. O outdoor estava instalado em cima do piso tátil – a faixa em alto-relevo fixada no chão para fornecer auxílio na locomoção de pessoas com deficiência visual.

O programa Poluição Visual Zero faz parte das iniciativas dos primeiros 100 dias de governo do prefeito Rodrigo Neves e reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria da qualidade de vida dos moradores, promovendo uma cidade mais ordenada e acessível.