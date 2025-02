Niterói: todo o espaço foi revitalizado em 2024 pela prefeitura - Lucas Benevides

Niterói: todo o espaço foi revitalizado em 2024 pela prefeituraLucas Benevides

Publicado 04/02/2025 17:14

Niterói - A Prefeitura de Niterói e a Universidade Federal Fluminense firmaram, nesta terça-feira (04), uma parceria para utilização do Complexo de Atletismo Aída dos Santos, revitalizado ano passado pelo município, que investiu R$ 14 milhões no equipamento. O complexo, localizado no campus da UFF no Gragoatá, tem uma das melhores pistas de atletismo do país e é um dos trunfos para a candidatura conjunta do Rio e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031.



O prefeito Rodrigo Neves destacou o papel indispensável da UFF no desenvolvimento da cidade, com várias parcerias firmadas com a prefeitura ao longo dos anos, e celebrou o novo acordo.



"Nós fizemos um investimento muito expressivo. Esse acordo vai disponibilizar a utilização do Complexo de Atletismo Aída dos Santos para todos os atletas de Niterói. A partir da semana que vem, a gente já vai ter esportistas utilizando essa estrutura de atletismo", afirmou o prefeito.



A vice-prefeita, Isabel Swan, que participou das negociações junto com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Luiz Carlos Gallo, disse que sonha em ver atletas de Niterói disputando o Pan naquele complexo.



"Uma felicidade começar o dia assim, utilizando a infraestrutura para o esporte no momento em que a cidade postula com o Rio sediar os jogos. A gente já começa com um legado, trabalhando as nossas infraestruturas esportivas da melhor forma, com integração, com abertura para parte da população que efetivamente treina e ama o esporte. É isso que a gente quer ver na nossa cidade, espaços otimizados e com a possibilidade de formar atletas que, se Deus quiser, daqui a seis anos, podem sonhar com o Pan 2031", disse empolgada.

O secretário de Esportes e lazer, Luiz Carlos Gallo, destacou que dos cinco equipamentos do complexo, quatro foram feitos pela prefeitura. "Hoje, a pista que nós temos de atletismo neste complexo esportivo passou a ser uma referência nacional e mundial e vai estimular os atletas da nossa cidade", declarou o secretário. Já o Reitor da UFF, Antônio Cláudio, frisou a importância da sinergia com a prefeitura para entregar mais um legado para a cidade. "Nós ficamos muito orgulhosos de também participar desse legado. Rodrigo, você realmente é uma pessoa com uma capacidade de realização muito grande, um luxo ter a Isabel como vice-prefeita já nessa articulação para o Pan e Parapan de 2031. E como a gente tem dito, a universidade também quer participar, pode participar, está disponível também para construir legados não só na formação de atletas, mas também de treinadores e árbitros", disse o reitor.

Complexo de Atletismo Aída dos Santos - Localizado no campus do Gragoatá da UFF, todo o espaço foi revitalizado em 2024 pela prefeitura de Niterói. As pistas de corrida receberam atenção especial. O complexo também conta com áreas de salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto em distância, além de placar eletrônico, campo de futebol com grama natural, iluminação noturna, vestiários e salas administrativas. Ano passado, o complexo sediou o Grande Prêmio Brasil de Atletismo.