Niterói: prefeito reiterou ainda que investirá mais de R$ 1 milhão por mês no pagamento do Proeis - Alex Ramos

Publicado 05/02/2025 07:57

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, reuniu-se nesta terça-feira (04) com o Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, e anunciou que, no próximo dia 20 de fevereiro, entregará mais 20 carros à Polícia Militar, complementando os 25 veículos já entregues em sua gestão anterior. Ao todo, serão 45 veículos financiados pela Prefeitura. O encontro aconteceu na sede do Quartel-General da PM, no Centro do Rio de Janeiro, e contou também com a presença do Secretário Municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.

Durante a reunião, Rodrigo Neves reafirmou o compromisso do município em apoiar as forças de segurança no combate à criminalidade. O prefeito propôs uma parceria para a reforma do 12º Batalhão da Polícia Militar. A Prefeitura também disponibilizará ferramentas para monitoramento e ações policiais em diversos bairros limítrofes da cidade.

“Tivemos uma reunião muito positiva e produtiva com o Comandante-Geral da Polícia Militar. Estabelecemos novas parcerias para a segurança pública de Niterói. Nunca ficamos na zona de conforto ao dizer que esse é um problema do governo do Estado ou do governo federal. Sempre cooperamos e investimos muito em segurança pública, em ambos os mandatos, ampliando os investimentos na área”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O prefeito reiterou ainda que a Prefeitura investirá mais de R$ 1 milhão por mês no pagamento do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), garantindo um efetivo maior do que o de todo um batalhão, financiado pela administração municipal. O convênio também será estendido para os policiais civis, com 300 vagas mensais, permitindo que atuem na cidade durante o horário de folga, reforçando o policiamento.

“Fizemos também um acordo muito importante para recuperar e restaurar o nosso Quartel-General da Polícia Militar, localizado no antigo Estado do Rio. Nos 50 anos da fusão, vamos, em parceria com o Estado e com o apoio da Prefeitura, realizar a restauração do Batalhão Treme-Terra. Vamos reforçar as ações de combate à criminalidade com o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Civil e da Polícia Federal, para garantir que Niterói seja uma cidade cada vez mais segura”, declarou o prefeito.

O secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, destacou a relevância das iniciativas implementadas pela Prefeitura para apoiar as forças de segurança.

“Niterói é uma cidade que está fazendo a diferença. É uma cidade integrada, e a Prefeitura está sempre buscando novas formas de apoiar as ações das forças de segurança. Agora, com os novos incentivos, as ações de policiamento e proteção à cidade vão melhorar ainda mais. A reforma no quartel é muito importante, pois proporcionará mais conforto e estrutura para os policiais”, disse o secretário.