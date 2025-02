Niterói: Cauana Oliveira, de 20 anos, realizou o sonho de passar para a UFF - Priscila Cardoso

Publicado 05/02/2025 08:38

Niterói - Do Morro do Estado para sala de aula no curso de Filosofia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Essa é a nova forma de ver o mundo que a niteroiense Cauana Oliveira, de 20 anos, está tendo após se preparar dois anos para a tão sonhada aprovação no vestibular.

A mais nova caloura é uma mistura perfeita da doçura com a força de vontade de quem luta diariamente pela própria educação. No primeiro vestibular que prestou, em 2023, não conseguiu a aprovação e isso não foi motivo para a desistência. E foi no seu ambiente de trabalho, o Instituto Gingas, que conseguiu apoio para se fortalecer ainda mais para estudar através do projeto Yaya Massemba.

“Esse projeto é uma vertente do Instituto Gingas que, além de atuar com ações de acessibilidade, também promove a democratização da educação, reforçando o direito de todos ao aprendizado. A Cauana é um exemplo inspirador: uma jovem brilhante que, com muito esforço e dedicação, rompeu barreiras sociais, enfrentou preconceitos raciais e desafios relacionados à condição da mulher na sociedade”, pontuou o fundador do Gingas, David Bassous, conhecido como Mestre Bujão.

Após a notícia da aprovação, Cauana conta os minutos para início das aulas, em março, no campus Gragoatá. “Estou em choque e animada ao mesmo tempo. Sou a primeira pessoa da minha família a entrar na faculdade. Estou muito feliz e acredito que a educação muda a vida das pessoas”, explicou.

O presidente do Gingas, Breno Platais, detalhou o projeto Yaya Massemba, que apoia jovens das periferias que queiram ingressar na universidade com bolsas de estudo. “A Cauana é um talento e sua aprovação nos enche de orgulho e vontade de buscar novos parceiros para ampliar esse projeto, como aconteceu com os responsáveis do Pensi, que ajudaram com a bolsa para a Cauana”, finalizou.