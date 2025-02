Niterói: Operação Caça Fios segue reordenando a cidade - Bruno Eduardo Alves

Niterói: Operação Caça Fios segue reordenando a cidadeBruno Eduardo Alves

Publicado 05/02/2025 21:11

Niterói – O bairro do Vital Brazil vai receber as ações da Operação Caça-fios e também o Programa Cidade Limpa. Nesta quarta-feira (05), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, esteve no local para vistoriar a região e fazer o anúncio da expansão das ações. As atividades já passaram pelo Fonseca, Centro, Santa Rosa e Pé Pequeno e continuam acontecendo na cidade. Até o momento, quase 12 toneladas de fios já foram retiradas de ruas e calçadas, além de receberem instalação de 427 papeleiras, capina, limpeza e lavagem de vias.



“Estive no bairro do Vital Brazil para iniciar, a partir de hoje, o programa Cidade Limpa e a Operação de Caça-fios. Em um mês, quase 12 toneladas de fios que estavam largados pelas calçadas já foram recolhidos. Esses fios soltos representam um risco à segurança das pessoas, além de enfeiarem a cidade. Vamos continuar firmes”, reforçou o prefeito Rodrigo Neves.



O Programa Cidade Limpa está promovendo podas de árvores, desobstrução de bueiros, pintura de postes e calçadas, dentre outras melhorias nos bairros de Niterói. As ações acontecem em conjunto com a operação Caça-Fios, que já retirou quase 12 toneladas de cabos, fios e cordas de aço no Fonseca, Centro e bairros da Zona Sul.



As atividades, que acontecem de forma conjunta, envolvem mais de 450 trabalhadores, divididos em turnos e equipes, atuando em um esforço coletivo para organizar a fiação da cidade, intensificar a limpeza e promover a conservação dos espaços públicos. As ações incluem a limpeza da rede pluvial, de ralos e caixas. Até o momento, foram pintados 96 km de meio-fio e quase 3 mil postes, realizadas capinas em 69 km, além da instalação e troca de 427 papeleiras.

A força-tarefa também inclui a retirada de fios soltos, postes inutilizados, pequenas podas de árvores, limpeza de bueiros, pintura de meios-fios e postes, capina e outros serviços. Estão atuando nas ações funcionários da Seconser e da Clin. As iniciativas fazem parte do planejamento do prefeito Rodrigo Neves para os primeiros 100 dias de sua gestão, com foco na transformação da paisagem urbana de Niterói.