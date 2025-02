Igor Baldez, da Acierj: "hora de investir em Niterói" - Divulgação

Publicado 06/02/2025 16:14

Niterói - O ano de 2024 marcou um avanço significativo para a economia fluminense, com a abertura de 76.036 novas empresas, o maior número registrado nos 216 anos de história da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). Outro indicador positivo é a marca expressiva de 145.240 novos postos de trabalho com carteira assinada, segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que aponta Niterói, como uma das cidades que mais contribuíram para o resultado positivo. Para o presidente da Associação Comercial do Estado do Rio (Acierj), Igor Baldez, a expectativa para 2025 é de crescimento da economia, sobretudo, pela expectativa em torno de segmentos como o de óleo e gás. Ele ressalta que um estudo da Firjan mostra que o setor de energia tem potencial para gerar 115 mil empregos diretos e indiretos no Estado até 2030.

“As boas perspectivas são fruto do aumento da produção de óleo e gás no Estado do Rio nos últimos anos e da retomada da nossa indústria naval, com geração de negócios e empregos pra toda a cadeia produtiva. Em Niterói, por exemplo, vemos reflexos positivos desse crescimento em setores que não costumamos associar à indústria, como o de hotelaria e serviços”, explica o presidente da Acierj, entidade que tem sede em Niterói.

Igor Baldez, no entanto, ressalta a importância da continuidade dos investimentos em tecnologia, qualificação de mão de obra e infraestrutura para atrair investidores e aumentar a produtividade. “É preciso investir em obras de saneamento e transporte, por exemplo, além de aproveitar as vocações de nossas cidades. Em Niterói, no ano passado, o Município iniciou a dragagem do canal de São Lourenço, que vai beneficiar a indústria Naval e de Pesca, dois setores tradicionais na região”, disse Igor Baldez lembrando que o “Mapa do Trabalho Industrial” (CNI/SENAI) aponta a necessidade de qualificar cerca de 909,7 mil profissionais no Estado do Rio entre 2025 e 2027.

Entre as estratégias para fomentar a economia, Igor Baldez também destaca a desburocratização do ambiente de negócios. “Este bom momento precisa se traduzir em resultados para os empreendedores. Daí a importância do planejamento estratégico e de ações voltadas para encurtar caminhos e apoiar os investidores. É fundamental facilitar a vida dos empresários, oferecer apoio e agilizar processos. A Associação Comercial do Estado do Rio (Acierj) mantém consultoria jurídica, contábil e financeira, entre outros benefícios, ajudando aos empresários a direcionar ações e recursos de maneira assertiva”, ressalta Igor Baldez.

Dados do Caged - Além da geração de vagas, o estado também se destaca pelo valor do salário médio real de admissão, que em dezembro de 2024 atingiu R$ 2.248,77, o terceiro maior do país. Segundo a análise do Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, todas as oito regiões do estado apresentaram saldo positivo na geração de empregos em 2024. Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, Macaé e Nova Iguaçu estão entre os municípios que mais contribuíram para esse resultado.

Os setores que mais impulsionaram a geração de empregos no estado foram Serviços (87.963 novas vagas), Comércio (24.542), Indústria (21.223) e Construção (11.936). Jovens de 18 a 24 anos e trabalhadores com Ensino Médio completo foram os que mais se beneficiaram das novas oportunidades, com 99.559 e 125.852 novos vínculos empregatícios, respectivamente.