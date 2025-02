Niterói: divulgadores do Clube Central em ação - Divulgação

Niterói: divulgadores do Clube Central em açãoDivulgação

Publicado 06/02/2025 16:27

Niterói - O Clube Central sedia o Torneio de Handcap da Federação de Sinuca e Bilhar do Estado do Rio de Janeiro (Fsberj), neste sábado e no domingo, em Icaraí. Bicampeão do Torneio Interclubes de Sinuca da Associação de Clubes de Niterói (ACN), o time de atletas do Central está em busca de mais vitórias. As disputas do primeiro dia vão das 9h às 19h.

Também no sábado, após as partidas, às 19h30, acontecerá a entrega da premiação da Fsberj aos melhores de 2024. Estarão presentes craques do taco como Cláudio Menechinni (Zico) e o filho Rayan, Jair de Oliveira e Fabiano Evaristo.

“Meu pai tem mais de 20 estaduais, é tetra brasileiro na categoria sênior, tricampeão por interclubes, bicampeão da Copa Brasil e atual campeão brasileiro na categoria principal. O apelido Zico surgiu na época pela semelhança física com o jogador do Flamengo, e os dois colocavam a bola na rede. A diferença é que ele é vascaíno. Segui os passos dele e, hoje, sou bicampeão carioca, venci o brasileiro sub 21, em 2017, e fui o terceiro colocado duas vezes no brasileiro na categoria principal. Tenho 13 títulos handcaps vencidos na Regra Brasileira de 2018 até os dias atuais”, conta Rayan sobre as trajetórias dele e do pai.

No domingo, após a final do Torneio de Handcap no Central, ocorrerá a premiação e a confraternização dos participantes. Todas as partidas poderão ser acompanhadas através das transmissões do canal da Fsberj no YouTube.

“A sinuca tem ganhado destaque em Niterói, como mostrou o torneio da ACN no ano passado, com uma rivalidade saudável entre os clubes, que promovem investimentos em infraestrutura e treinamento dos atletas. Este novo torneio da federação é mais um marco para o esporte na cidade”, diz Fernando Tinoco, presidente do Clube Central e da ACN.