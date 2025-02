Niterói: objetivo da ação é oferecer uma visão ampla e eficiente das praias, possibilitando ações rápidas e precisas que garantam o ordenamento - Reprodução

Publicado 09/02/2025 17:07

Niterói - A utilização de um drone é grande novidade implementada pela Prefeitura durante a Operação Verão em Niterói, intensificando a fiscalização nas praias da cidade. A tecnologia foi empregada pela primeira vez neste sábado (08) para garantir o ordenamento das áreas de lazer, começando pela Praia do Sossego, na Região Oceânica, e monitorando também as praias de Piratininga e Camboinhas. O objetivo é oferecer uma visão ampla e eficiente das praias, possibilitando ações rápidas e precisas que garantam o ordenamento.

“A Operação Verão em Niterói entra em uma nova fase com o uso de tecnologia para aprimorar a fiscalização e o ordenamento de nossas praias. O drone permitirá uma resposta mais rápida e eficiente, garantindo que moradores e turistas possam desfrutar de um ambiente mais organizado e seguro. Essa inovação reforça nosso compromisso com a qualidade de vida e o bem-estar da população”, afirma o prefeito Rodrigo Neves.

Quando o drone identificar alguma irregularidade, os fiscais que estão operando o equipamento irão imediatamente acionar os agentes de fiscalização nas praias, garantindo uma resposta rápida e eficaz à situação observada.

A operação, que já está em andamento desde janeiro, conta com a participação diária de 80 funcionários da Prefeitura, que atuam com dez viaturas, cinco motopatrulhas e sete reboques. As ações ocorrem em 12 praias, incluindo as da Região Oceânica e da Baía.

“Banhistas e até mesmo os donos de quiosques podem entrar em contato diretamente com o número 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), para reportar qualquer irregularidade ou solicitar apoio. Também estamos coibindo o uso de som alto e churrasqueiras, práticas que causam desconforto aos frequentadores”, detalha o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas.

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) reforçou o patrulhamento nas praias da Baía e ampliou as rondas com bicicletas no Centro da cidade, como já é feito em Icaraí e São Francisco.