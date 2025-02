Niterói: Guarda Municipal prende homem com diversas ferramentas e equipamentos utilizados na fabricação de máquinas caça-níqueis - Reprodução

Publicado 09/02/2025 16:54

Niterói – Guardas municipais prenderam, na manhã deste sábado (08), um homem que estava visivelmente embriagado em Icaraí. Dentro do carro dele foram encontradas diversas ferramentas e equipamentos utilizados na fabricação de máquinas caça-níqueis, prática ilegal. O alerta sobre a situação foi dado pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), ferramenta da Prefeitura de Niterói que apoia as forças de segurança no combate à criminalidade.

O indivíduo foi detido na Rua Presidente Backer após uma denúncia de moradores. As equipes da Guarda Municipal se deslocaram rapidamente até o local e, durante a abordagem, realizaram uma busca no veículo, onde encontraram uma série de materiais utilizados para a fabricação de máquinas caça-níquel. Entre os itens estavam uma furadeira, uma parafusadeira, saco lacre, cinco fontes, botões de linha, botões de cores variadas, dois pendrives, placa de circuito eletrônico, flash card, interruptores, pentes de memória RAM, lubrificante de máquina, teclado, scroller, monitores, placa-mãe, diversos fios e ferramentas.

O homem também possuía uma extensa ficha criminal, com três investigações de sigilo produzidas pela Delegacia de Repressão a Crimes Organizados (DRACO) e diversos registros.

A ocorrência foi registrada na 76ª Delegacia de Polícia (DP), na Central de Flagrantes. O homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A operação ressalta a importância da colaboração entre a população e as autoridades, além da efetividade do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) na coordenação das ações de segurança e combate ao crime em Niterói.