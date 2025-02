Niterói: prefeitura reabre a Biblioteca Parque de Niterói e abertura contou com a presença do Prefeito Rodrigo Neves - Luciana Carneiro

Publicado 09/02/2025 12:44

Niterói - A Prefeitura reabriu, neste sábado (08), a Biblioteca Parque, localizada na Praça da República, no Centro, depois de um período de manutenção. O espaço funciona de terça a sábado e conta com um acervo de mais de 60 mil itens, como livros, jornais, revistas, enciclopédias, biografias, DVDs, músicas digitalizadas e obras em braille.

A reabertura da Biblioteca Parque faz parte do plano de ação de 100 dias do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

"É uma alegria estar aqui para devolver a Biblioteca Estadual de Niterói, a Biblioteca Parque, para a cidade. Esse é um espaço histórico que já abrigou o Centro Político Administrativo do Poder Estadual, há 50 anos, quando Niterói era a capital do Rio de Janeiro, tendo ao lado a sede do Poder Judiciário, a sede do Tribunal de Justiça do antigo estado e a sede da Assembleia Legislativa. Esse ano, ela completa 90 anos e guarda muita história. Estamos muito felizes em inaugurar esse equipamento que faz parte da transformação do Centro", enfatizou o prefeito.

A Biblioteca Parque é gerida pela Fundação de Artes de Niterói (FAN). A presidente do órgão, Micaela Costa, comemorou a reabertura do local.

"Estamos em festa hoje com a reabertura desse espaço, mas a biblioteca vai se manter viva por todos os dias do ano. Em 2025, esse prédio completa 90 anos e uma boa forma da gente comemorar é trazendo o povo de Niterói pra dentro desse espaço com muita cultura, arte e literatura", reforçou Micaela Costa, presidente da Fan.

Pela primeira vez, Juliana Marques, de 42 anos, foi com duas de suas três filhas à Biblioteca Parque. "Tenho 42 anos. Essa é minha primeira vez aqui. Estou achando maravilhoso para as crianças, que estão se divertindo. O espaço está muito legal e quero voltar mais vezes aqui. É um lugar importante de cultura para incentivar as crianças e jovens a saírem da internet", disse a moradora de Piratininga.

Já Rachel Scalon cresceu frequentando a biblioteca e tem uma relação afetiva com o espaço. "Minha mãe trabalhou a vida toda como bibliotecária. Apesar de não ser nesta ela vinha muito aqui. Minha infância foi com ela vindo para pegar livro. Ela já faleceu e agora poder trazer meu filho de 2 anos nessa reabertura, com um evento cheio de intervenções culturais tão importantes, é muito emocionante, contou Rachel.

A reabertura reuniu os deputados estaduais Verônica Lima e Vitor Júnior, além de secretários, representantes de órgãos municipais e vereadores. Biblioteca Parque funciona de terça a sexta, das 10h às 17h. Aos sábados o encerramento é às 15h.