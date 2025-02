Niterói: Espaço voltado para tecnologia e fomento ao audiovisual será aberto à população em junho - Luciana Carneiro

Niterói: Espaço voltado para tecnologia e fomento ao audiovisual será aberto à população em junhoLuciana Carneiro

Publicado 07/02/2025 20:28

Niterói – O prefeito Rodrigo Neves visitou, nesta quinta-feira (06), a obra de construção da Plataforma Urbana Digital (PUD) de Santa Bárbara. A unidade será a terceira do município e oferecerá cursos gratuitos para preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho e oportunidades na indústria criativa.

A nova Plataforma Digital terá como foco o fomento ao audiovisual, contando com um estúdio de fotografia, salas de aula, estúdio de gravação, ilha de edição, ambiente de interação e tecnologia, além de um espaço voltado para games. O local também contará com auditório e salas para coworking. Com investimento total de R$ 17,4 milhões, a construção está sendo executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).

“A gente está aqui fazendo uma vistoria nesse projeto especial que lançamos em 2019, no meu governo, que é a Plataforma Urbana Digital. Santa Bárbara já tem escolas municipais de referência e é um bairro muito querido. Agora, com esse equipamento, vamos transformar o bairro, oferecendo oportunidades de cursos profissionalizantes, games, audiovisual para a nossa juventude. Em junho, a gente inaugura essa Plataforma Urbana Digital em Santa Bárbara”, declarou o prefeito.

O espaço, distribuído em dois pavimentos, contará com um hall de entrada com recepção, salas de atendimento, área de estudo, banheiros, copa, área coberta e sala para workshops. Além disso, será equipado com sistemas de climatização e prevenção de incêndio, elevador, bebedouros e placas solares para captação de energia.

Com unidades em funcionamento nos bairros Viradouro e Engenhoca, as Plataformas Urbanas Digitais são administradas pela Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia. A secretária Juliana Benício destacou a inovação do novo projeto e os benefícios para a população de Santa Bárbara.

“A gente vai trazer muita inovação, inclusão digital e fazer com que a trilha do conhecimento dessa formação das escolas do entorno só agregue aos alunos que vão viver aqui. A gente vai mostrar para o Brasil o que é política pública de excelência. Esse projeto arquitetônico traz muitas inovações e particularidades. Nossa expectativa é que, por mês, passem duas mil pessoas pelo espaço. Teremos capacitação para tecnologia e inclusão digital em diversos níveis”, explicou a secretária.