Niterói: homenagem aconteceu no Museu de Arte Contemporânea de Niterói - Divulgação

Publicado 06/02/2025 16:36

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, concedeu ao desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo a Comenda da Ordem do Mérito da Cidade de Niterói, no Grau de Grã-Cruz, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para o fortalecimento do sistema jurídico brasileiro. A honraria foi oficializada por meio do Decreto nº 135/2025 e entregue em uma cerimônia realizada na noite desta quarta-feira (5), no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC).

Natural de Niterói e graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Ricardo Rodrigues Cardozo possui mais de três décadas de atuação no Judiciário fluminense. Durante sua carreira, ocupou cargos de grande relevância, como Corregedor-Geral da Justiça, Diretor-Geral da Escola da Magistratura e Presidente da Comissão de Políticas Institucionais. Entre 2023 e 2024, esteve à frente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), conduzindo ações voltadas para a garantia da legalidade, defesa dos direitos humanos e fortalecimento das instituições democráticas.

O prefeito Rodrigo Neves destacou a importância da homenagem ao magistrado. "O desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo tem uma trajetória marcada pela defesa da justiça e pelo compromisso com o interesse público. Seu trabalho contribuiu significativamente para o equilíbrio institucional e o aperfeiçoamento do nosso sistema jurídico. É uma honra para Niterói reconhecer seu legado", afirmou.

A Ordem do Mérito da Cidade de Niterói foi instituída pelo Decreto Municipal nº 7982/98 e é concedida a personalidades que tenham prestado relevantes serviços ao Brasil, ao Estado do Rio de Janeiro e ao município.

"Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Nas últimas semanas, tenho recebido homenagens pelo fim do meu mandato e isso não é algo comum. Chegar ao final de uma trajetória e ser tão reconhecido é algo que me emociona profundamente. Recebo essa homenagem com um pouco de vaidade – uma vaidade boa, que vem da satisfação de ter cumprido a missão que me foi confiada pelos meus colegas de Tribunal. É um momento em que a gente se sente um pouco mais humano e envaidecido, especialmente por ser uma homenagem de Niterói, minha cidade natal. Aqui eu nasci, fui criado e construí minha família, o que torna essa honraria ainda mais especial para mim", disse o desembargador.