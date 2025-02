Niterói: primeiro ato de Rodrigo Neves como prefeito, em seu terceiro mandato, foi a inclusão de 9.500 novas famílias na Moeda Social Arariboia em janeiro - Luciana Carneiro

Publicado 06/02/2025 16:33

Niterói – A Prefeitura de Niterói efetuou o pagamento da Moeda Social Arariboia nesta quinta-feira (06), antecipando o benefício da segunda para a primeira semana do mês. O prefeito Rodrigo Neves esteve em um supermercado no Largo da Batalha e encontrou beneficiárias do programa de transferência de renda mantido pelo município.

“Antecipamos o crédito do Moeda Arariboia porque sabemos que as pessoas que mais precisam esperam pelo crédito para fazer suas compras, para irem ao mercado e à farmácia. A gente antecipou da segunda para a primeira semana de todo mês. Tenho certeza de que isso vai ajudar muita gente”, afirmou Rodrigo Neves.

Moradora do Largo da Batalha, a dona de casa Lúcia Helena Andrade Santos, de 31 anos, é mãe atípica e tem dois filhos autistas, de 5 e 6 anos, além de uma menina de 11 anos com TDAH. A nova beneficiária do programa recebeu o crédito mensal pela segunda vez.

“Meus filhos são bem seletivos na alimentação, porque não comem arroz e feijão, mas comem legumes e frutas. Um dos meninos usa fralda. A Moeda Arariboia vai mudar bastante a minha vida, porque mãe atípica não tem como trabalhar e vamos vivendo sempre dando um jeitinho. Os medicamentos também são muito caros, e isso vai me ajudar bastante”, disse Lúcia.

O secretário de Assistência Social, Elton Teixeira, destacou que a mudança do pagamento para o início do mês permitirá uma melhor organização financeira dos beneficiários.

“Isso ajuda a organizar melhor o orçamento familiar, uma vez que as pessoas recebem os benefícios sociais, salários ou aposentadorias no início do mês, e agora receberão a Moeda Arariboia também. Com isso, você tem um planejamento mais eficiente no gasto das famílias”, explicou o secretário.

Ampliação da Moeda Arariboia

O primeiro ato de Rodrigo Neves como prefeito, em seu terceiro mandato, foi a inclusão de 9.500 novas famílias na Moeda Social Arariboia em janeiro. A medida beneficia diretamente mães de crianças atípicas, incluindo aquelas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do governo federal, além de pessoas com deficiência e idosos com baixa renda, que ganham até um salário mínimo. Lançada pela Prefeitura de Niterói em dezembro de 2021, a Moeda Social Arariboia beneficia atualmente quase 55 mil famílias, ao mesmo tempo em que fortalece os comércios locais e periféricos, estimulando a economia da cidade. Hoje, quase seis mil estabelecimentos aceitam a Moeda Arariboia.